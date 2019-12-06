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ننشر خريطة كاملة للقوافل الطبية العلاجية المجانية بالبحر الأحمر

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 07:00 ص
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أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
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تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، عدد من القوافل العلاجية بقرى ومدن جنوب محافظة البحر الأحمر، وأعلنت المديرية مواعيد تلك القوافل وتخصصاتها خلال شهر ديسمبر الجاري.

وقال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إنه تقام اليوم الجمعة قافلة طبية تضم جميع التخصصات بمدينة مرسي علم، حيث تباشر القافلة عملها في مركز صحة الأسرة بمرسى علم.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه يومي السبت والأحد 7 و8 ديسمبر تقام قافلة علاجية بمدينة القصير، وتحديدًا بالوحدة الصحية لقرية الحمروين وتضم كذلك جميع التخصصات، وفي أيام 9، و10، و11 من ديسمبر الجاري تجري قافلة طبية بقرية أم الحويطات بمدينة سفاجا.

يأتي هذا في الوقت الذي تنظم مديرية الشئون الصحية قافلة طبية يوم 12 من شهر ديسمبر الجاري، بمنطقة عرب عايش برأس غارب، ويوم 13 ديسمبر بقرية مرسى حميرة بالشلاتين، ويوم 14 ديسمبر تزور القافلة التي تضم جميع التخصصات قرية رأس حدربه بحلايب، ويوم 15 ديسمبر بقرية أبو رماد بحلايب، وتنتهي القوافل الطبية من عملها بقرية أم الخير بالشلاتين يوم 16 ديسمبر.
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