تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة



وقالت الهيئة إنه يسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على باقي الأنحاء نهارًا، بارد ليلًا، محذرة من ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد، والتي يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من شمال سيناء.





وحذرت من قلة وانعدام الرؤية بسبب تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض مناطق، خاصة شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مشيرة إلى أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيان لها مساء الخميس، عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2019.