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فيديو.. طارق حجي: السلفيين كانوا بيدوسوا على القانون لكن اتعلمو الأدب

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:27 ص
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حجي
حجي
جرجس ميلاد
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قال المفكر طارق حجي، إن الدولة المصرية حريصة على مدنيتها ولكنه ليس حرص كامل، حيث أن هناك آراء داخل الدولة لو كانت المواطنة والدولة المدنية هى الأساس لم تظهر هذه الآراء. 

وأشار "حجي"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن الدولة تستطيع التعامل مع الإخوان والسلفيين، مضيفا: "السلفيين بيدسوا ساعات على القانون بس اتعلموا الأدب"، مشيرا إلى أنهم كانوا لا يقفون لتحية السلام الجمهوري بدعوى أنه بدعة، ولكن الآن يقفوا للسلام الجمهوري.

وأضاف أن الدولة المدنية يجب أن تكون الشاغل والهدف الرئيسي للحكومة، مشيرا إلى عدم وجود عضو هيئة تدريس مسيحي في قسم النساء والتوليد في طب القاهرة منذ 50 عاما، وجميع وزراء التعليم العالي يعلمون ذلك ولا يتدخلون لحل تلك الأزمة.

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الكلمات المفتاحية

طارق حجي السلفيين الدولة المدنية

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