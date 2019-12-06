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كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش شبيبة القبائل

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:16 ص
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بوابة الفجر
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يحل نادي شبيبة القبائل الجزائري مساء يوم الجمعة 06 ديسمبر2019 ضيفا على نادي الترجي الرياضي التونسي في منافسات دوري أبطال أفريقيا ضمن دور المجموعات، وذالك في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب المنزه.

مشاهدة مباراة الترجي الرياضي وشبيبة القبائل بث مباشر مساء اليوم 6 من ديسمبر فى فاعليات بطولة دوري أبطال أفريقيا فى منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات altarajiy alriyadii vs shabibat alqabayil بث مباشر مباريات اليوم فى المجموعة الثانية من البطولة الافريقية مشاهدة مباريات اليوم.

مشاهدة مباراة الترجي الرياضي مع شبيبة القبائل في تغطية مباشرة للقاء حيث يستضيف مباراة اليوم الملعب الاولمبي برادس في الجولة الثانية من مواجهات دوري الأبطال الأفريقي فى توقيت الساعة التاسعة مساء بالتوقيت فى مصر وهو يوافق الساعة العاشرة مساء بالتوقيت فى السعودية مشاهدة مباريات اليوم من موقع بث مباشر مباراة الترجي الرياضي مساء اليوم فى منافسات المجموعة الرابعة فى ذهاب دور المجموعات من البطولة الافريقية يدخل الترجي التونسي المباراة ويسعي الى تحقيق الفوز على ملعب الاولمبي برادس كورة مباشر مباريات اليوم مجانا عبر موقعنا كورة اون وتضم المجموعة الرابعة كلا من الترجي التونسي والرجاء الرياضي وشبيبة القبائل وفيتا كلوب.

مشاهدة مباريات اليوم مباشر altarajiy alriyadii vs shabibat alqabayil


بث مباشر لمباريات دوري أبطال أفريقيا مباشر لحظة بلحظة حيث يسعى كلا من الفريقين الى تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة فى البطولة الافريقية بث مباشر مباريات اليوم فى تحديث مستمر بدون تقطيع.

بطولة دوري أبطال أفريقيا

الجولة الثانية – المجموعة الرابعة
مباراة الترجي الرياضي مع شبيبة القبائل
altarajiy alriyadii vs shabibat alqabayil
الساعة 9:00 مساء بتوقيت فى مصر.
الساعة 10:00 مساء بتوقيت فى السعودية.
الساعة 10:00 مساء بتوقيت فى الأردن.
الساعة 10:00 مساء بتوقيت فى سوريا.
الساعة 10:00 مساء بتوقيت فى فلسطين.
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مشاهدة لقاء الترجي اليوم دوري أبطال أفريقيا المباشرة الترجي وشبيبة القبائل

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