هل تصبح كيم كارداشيان سيدة أولى لأمريكا بعد ميلانيا ترامب؟

ويعتقد الكثيرون أن هذا لن يحدث بينما يعتقد البعض أنه من المحتمل جدًا أن يصبح كاني رئيسًا وكيم السيدة الأولى للولايات المتحدة، حتى أن جوناثان شيبان الذي غير اسمه رسميًا إلى Foodgod، قال إنه سيعيش معهما في البيت الأبيض.