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هل تصبح كيم كارداشيان سيدة أولى لأمريكا بعد ميلانيا ترامب؟
الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:16 ص
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صرج "جوناثان تشيبان" أقرب صديق لـ كيم كارداشيان أكد بأنه يرى كيم وزوجها كاني ويست يديران البيت الابيض خلال سنوات.
ويعتقد الكثيرون أن هذا لن يحدث بينما يعتقد البعض أنه من المحتمل جدًا أن يصبح كاني رئيسًا وكيم السيدة الأولى للولايات المتحدة، حتى أن جوناثان شيبان الذي غير اسمه رسميًا إلى Foodgod، قال إنه سيعيش معهما في البيت الأبيض.
وبرغم إعلان مغني الراب كاني ويست من قبل إنه يعتزم الترشح للرئاسة في انتخابات 2024 على خطى صديقه المفضل "دونالد ترامب"، إلا أنه كان قد تخلى عن كل تلك التلميحات منذ فترة طويلة.
تعجب الكثيرون من وجود ويست كأول الزائرين في اليوم التالي الذي تم تنصيب ترامب فيه رئيسًا لأمريكا، وعلق وقتها بأن ترامب "شقيقه وأخوه"، وأن شخصياتهما متشابهة إلى حد كبير.
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