مصطفى بكري يكشف مفاجأة عن "ماسبيرو" و"القناة الأولى"



وأكد "بكري"، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن مصر في حاجة إلى إعلام يدخل المعارك بالمعلومات والتحليل الموضوعي، معقبًا: "محتاجين كتيبة إعلامية تتحدث بموضعية، وتوضح الحقائق للمواطنين".





وأشار إلى أن المعارضة ضرورية، وهي جزء أساسي من أي نظام ديمقراطي حقيقي، لكن هناك فرق بين المعارضة من أجل إصلاح الخلل، والمعارضة من أجل هدم مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقف معه الشارع المصري، متابعًا: "محدش فينا سيتأثر بالضرب تحت الحزام من أي أحد كان، إحنا اللي طلبنا من السيسي يجي عشان ينقذ البلد".



كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل تطوير ماسبيرو، قائلا: "هناك حديث عن تطوير التلفزيون المصري الفترة الحالية، أنا سامع إن القناة الأولى هتكون مفاجأة، وهذا يعطينا المزيد من الأمل".