Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصطفى بكري يكشف مفاجأة عن "ماسبيرو" و"القناة الأولى"

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 09:31 ص
Advertisements
مصطفى بكري
مصطفى بكري
جرجس ميلاد
Advertisements
كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل تطوير ماسبيرو، قائلا: "هناك حديث عن تطوير التلفزيون المصري الفترة الحالية، أنا سامع إن القناة الأولى هتكون مفاجأة، وهذا يعطينا المزيد من الأمل".

وأكد "بكري"، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن مصر في حاجة إلى إعلام يدخل المعارك بالمعلومات والتحليل الموضوعي، معقبًا: "محتاجين كتيبة إعلامية تتحدث بموضعية، وتوضح الحقائق للمواطنين".

وأشار إلى أن المعارضة ضرورية، وهي جزء أساسي من أي نظام ديمقراطي حقيقي، لكن هناك فرق بين المعارضة من أجل إصلاح الخلل، والمعارضة من أجل هدم مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقف معه الشارع المصري، متابعًا: "محدش فينا سيتأثر بالضرب تحت الحزام من أي أحد كان، إحنا اللي طلبنا من السيسي يجي عشان ينقذ البلد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصطفى بكري ماسبيرو القناة الأولى

أخبار تهمك

ميسي يصدم رونالدو بسبب أفضل لاعب في العالم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس: فايلر يطلب ضم نجم الفراعنة.. وشرط وحيد لرحيل الشناوي.. وموعد مباراة الأهلي والهلال

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال

منذ حوالي 13 ساعة

خبر صادم لجماهير ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ يوم

تعرف على أهمية جرارات القطارات الجديدة

منذ ساعة و 16 دقيقة

«يلا شوت حصري» Ahly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف plus رابط ماتش الاهلي match live

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

منذ حوالي 3 ساعات

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة ينقلب على نجمه ويطرده خارج الكامب نو.. وجوارديولا يستقبله!

منذ حوالي 16 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر بدون تقطيعAhly

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل ناري من الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بأبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ يوم

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ يوم

موضوعات متعلقة

جمال شقرة: هناك ميليشيات إليكترونية تحاول تشوية إنجازات السيسي

"من ماسبيرو" يناقش أزمة الطلاق المبكر على القناة الثانية

مصطفى بكري: "محتاجين حد زي السيسي يخدنا في حضنه"

التليفزيون المصرى ينافس القنوات الأجنبية بتوك شو «التاسعة»

مصطفى بكري عن تطوير التليفزيون المصري: "القناة الأولى هتبقى مفاجأة"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:58 ص

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

06:55 ص

خبر صادم لجماهير ريال مدريد

07:03 ص

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

05:06 ص

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

10:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status