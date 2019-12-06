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تشكيل ناري من الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بأبطال أفريقيا

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:02 ص
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الأهلي
الأهلي
على نبوي
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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام الهلال السوداني.

ويستضيف الأهلي نظيره الهلال السوداني على ستاد السلام في تمام الساعة التاسعة مساء في إطار مباريات الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لتعويض خسارته في مباراة الجولة الماضية أمام النجم الساحلي بهدف دون رد.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-


حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمود وحيد

الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي قفشة" - حسين الشحات - رمضان صبحي 

خط الهجوم : جونيور أجاي.

وكان الأهلي قد خسر المباراة الأولي في دور المجموعات، أمام النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد، في اللقائ الذي جمع الفريقين على ملعب رادس. 
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