«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة إنتر ميلان وروما بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط إنتر ميلان II7SRY جول PLUS NOW روما

مشاهدة مباراة غنتر ميلان ورما بث مباشر، كوورة اون لاين إنتر ميلان وروما، بث مباشر إنتر ميلان وروما، تفتتح مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي، مساء اليوم الجمعة، بلقاء قوى، يجمع إنتر ميلان المتصدر مع ضيفه نادى روما، والذى يستضيفه ملعب "جيوزيبى مياتزا".





كوورة لايف إنتر ميلان وروما، يدخل إنتر ميلان اللقاء، متصدرا لجدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 37 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس، صاحب المركز الثانى، برصيد 36 نقطة، بينما يحل روما فى المركز الخامس برصيد 28 نقطة.





ويسعى النيراتزورى، بقيادة مدربه انطونيو كونتى، لمواصله نتائجه الرائعة فى الكالتشيو، من أجل الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب البطولة، بينما يطمح روما فى الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء.





مشاهدة مباراة روما في الدوري الإيطالي وتعتبر مواجهة إنتر و روما من المواجهات الكلاسيكية في تاريخ الكرة الإيطالية وكثيراً ما تشهد نتائج كبيرة أو أهداف خالدة لا يمكن نسيانها بسهولة.





بث مباشر إنتر ميلان kora live فحتى مع مرور سنوات طويلة لا ينسى أحداً هدف ريكوبا ضد الجيالوروسي بعد أن راوغ عدة لاعبين بشكلٍ مستمر قبل أن يطلق قذيفة بيسراه، ولا ينسى أحداً أروع هدف تم تسجيله في تاريخ سان سيرو على الإطلاق من جانب فرانشيسكو توتي في مرمى الحارس البرازيلي جوليو سيزار.





مشاهدة غنتر ميلان وروما بث مباشر وكذلك شهد ملعب الاولمبيكو دي روما في العاصمة مباراة أسطورية ما بين الفريقين في عام 1999 وفاز النيراتزوري بخمسة أهداف مقابل أربعة، وحينها واجه رفاق توتي فريق أسطوري بإنتر ميلان كان به باجيو وزامورانو والظاهرة البرازيلية رونالدو.





بث مباشر إنتر ميلان وروما كوورة لايف بث مباشر إنتر ميلان مشاهدة إنتر ميلان، تمر السنوات الطويلة ليجد الفريقين أنفسهما يعودان لمنافسة بعضهما على لقب الدوري الإيطالي في نهاية العقد الأول من الألفية الحديثة.. واقترب روما بقيادة المدرب كلاوديو رانييري من حصد لقب الدوري 2009/2010 قبل أن يخسر على ملعبه امام سامبدوريا ولم ينجح الجيالوروسي وقتها من إنهاء هيمنة إنتر على الألقاب المحلية في هذا الوقت بإيطاليا وأنهى الموسم بفارق نقطتين عن الأفاعي.





مشاهدة مباراة غنتر ميلان وروما اليوم الجمعة، ولكن في هذه المرة ستكون المواجهة مختلفة تماماً فإنتر ميلان يتسلح بالمدرب الإيطالي أنتونيو كونتي والذي قد يُمثل المدرسة الكلاسيكية “وإن كان مدرباً ناجحاً في تطوير الأفكار القديمة لتصبح حديثة”.. بينما يقود روما المدرب البرتغالي فونسيكا الذي يميل إلى إعطاء حرية هجومية للاعبيه وعدم التقيد كثيراً بالواجبات التكتيكية الاعتيادية.





yalla shoot إنتر ميلان وروما ، ويدخل الإنتر مواجهة الغد على ملعب جوزيبي مياتزا مدعوماً بجماهيره دائمة الحضور طوال الموسم والتي تجعل المدرجات كاملة العدد في مثل هذه المناسبات..ولكنه سيعاني من الغيابات القاتلة في وسط الميدان بعد إصابة جاليارديني لينضم إلى سينسي وباريلا الجوهرتين اللذين نجح جوزيبي ماروتا في الفوز بهما لصالح أفاعي ميلانو.. وأصبحت أوراق كونتي في خط الوسط محدودة للغاية.





كوورة أون لاين مشاهدة مباراة روما وإنتر ميلان، سيحتار مدرب الفريق الأسود والأزرق ما بين الدفع ببورخا فاليرو أو لاعب فريق الشباب لوسيان أجومي.





مشاهدة مباراة روما وإنتر ميلان أو ربما سينتهج خطة لعب مختلفة وهي 3/4/2/1 وهي ستُمكنه من عمل زيادة عددية أكبر والتفوق على قوة خط وسط روما.

بث مباشر إنتر ميلان وروما أما روما القادم من مرحلة طيبة للغاية حقق بها 5 انتصارات في آخر 6 مباريات وأظهرت المباريات الأخيرة أن الفريق أصبح أكثر فهماً لتعليمات المدرب البرتغالي فونسيكا.





استعاد الجيالوروسي اتزانه المفقود في بداية الموسم وتحسن أداء خط الدفاع بصورة واضحة، كما استمر لاعبين مثل زانيولو ودجيكو في صناعة الفارق هجومياً وهو يسير بثبات نحو المنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا بعد الإخفاق في الوصول لهذا الهدف مع المدرب دي فرانشيسكو العام الماضي.





ويلعب روما مع فونسيكا بطريقة الـ4/2/3/1 بوجود دياوارا وفيرتّو في الوسط وهما لاعبين مختلفا الخصائص ويُكملان بعضهما ويساعدهما بيروتي وبيليجريني في عملية توزيع الكرات والتحركات الهجومية.





ولذا فسيكون على إنتر كونتي الانتباه لكثرة الحلول التي يملكها الفريق العاصمي هجومياً وسيكون على الثلاثي الدفاعي الحذر من اللا مركزية الموجودة لدى فريق الذئاب..ولكن يُمكن ضرب روما دائماً من خلال المرتدات السريعة والعمل البدني القوي.





تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة : هاندانوفيتش – جودين و دي فري و سكرينيار في الدفاع – كاندريفا وفيسينو وبروزوفيتش وبورخا فاليرو وبيراجي في الوسط – لاوتارو مارتينيز و روميلو لوكاكو في الهجوم.

تشكيلة روما المتوقعة : باو لوبيز – سبيناتزولا ومانشيني وسمولينج وكولاروف في الدفاع – فيرتو ودياوارا وبيليجريني في الوسط – زانيولو وبيروتي و دجيكو في الهجوم.



