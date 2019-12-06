Advertisements
Advertisements
Advertisements

رغم النجاحات والشهرة.. مطربين اختفوا في عز النجومية

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 05:46 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements

هناك العديد من المطربين الذين اختفوا بعد فترة قصيرة  من الساحة الغنائية بدون أي سبب وذلك رغم النجاحات والشهرة الكبيرة التي حصلوا عليها.

هؤلاء المطربين إما اختفوا بقرار نابع من اختيارهم الشخصي، أو بسبب عدم عرض أعمال جديدة عليهم، لذا أجبرتهم الظروف على اتخاذ هذا القرار الذي غير مسار حياتهم كله.

بهاء سلطان
يعتبر الفنان بهاء سلطان، حالة استثنائية، في الوسط الغنائي، فهو يتميز بصوت قوي ومختلف، وعلى رغم من أن كلمات أغانيه بسيطة إلى أن صوته كان يجعل أي عمل يغنيه يحقق نجاحًا كبيرًا.

كما أعرب العديد من النجوم على انزعاجهم من غيابه عن الساحة، وطالبوا بعودته من جديد.

كشف بهاء سلطان، في تصريحات صحفية منذ فترة بأنه سبب غيابه يعود ل أزمات مع المنتج نصر المحروس قائلًا: "في الفترة الحالية، لا يمكنني ذلك، لأن الأزمة الراهنة تجعلني غير قادر على طرح أي أغنية جديدة، فمنذ أربع سنوات لم أصدر إلا أغنية أو أغنيتين ضمن تترات مسلسلات شهر رمضان، وأتمنى العودة الى الغناء، وأن أقدم لجمهوري الأغاني التي يحبّونها، وآمل أن تتحقق أمنياتي.

حنان ماضي
المطربة حنان ماضي، من الأصوات المتميزة التي جاءت في مصر، وقدمت عددًا من الأغاني الناجحة ولكنها ايضا اختفت عن الساحة، فيما كشفت من قبل بأنها لم تنتج ألبومات منذ فترة، بسبب الظروف الراهنة التى تمر بها مصر والمنطقة، وهى ظروف كان لها تأثير كبير على مناحى الحياة كافة.

فارس
بدون أي مقدمات أختفي المطرب فارس، والذي كان من أشهر المطربين على الساحة حيث بدأ في فترة التسعينات، وشارك بالتمثيل، وكانت آخر أعماله في عام 2016.

على حميدة
قدم المطرب على حميدة، الألبوم واحد وهو "لولاكي" والذي أحدث ضجة كبيرة بعد طرحه بالأسواق، وجعله من أشهر المطربين، لكن الغريب لأنه لم يتمكن من تقديم أعمال غيرها بعد نجاح الألبوم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم منوعات بهاء سلطان الفجر الفني البسيطة

أخبار تهمك

انفراجة في أزمة النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

منذ ساعة و 17 دقيقة

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ يوم

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر بدون تقطيعAhly

منذ حوالي 10 ساعة

برشلونة ينقلب على نجمه ويطرده خارج الكامب نو.. وجوارديولا يستقبله!

منذ حوالي 12 ساعة

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

منذ حوالي 3 ساعات

مدافع الأهلي يخرج من حسابات فايلر .. والسويسري يطلب ضم حجازي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال

منذ حوالي 9 ساعات

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

ضربات الموت - ريال مدريد يفقد 3 نجوم أمام برشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. شرط وحيد لرحيل الشناوي عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

هل يقرب تصريح ميسي نجم ليفربول من ارتداء قميص برشلونة؟

منذ حوالي 5 ساعات

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ يوم

«يلا شوت حصري» Ahly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف plus رابط ماتش الاهلي match live

منذ حوالي 19 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الخميس: فايلر يطلب ضم نجم الفراعنة.. وشرط وحيد لرحيل الشناوي.. وموعد مباراة الأهلي والهلال

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

طارق الشيخ يكشف عن أمنيته مع شيرين عبدالوهاب وبهاء سلطان

سمسم شهاب: اكتشفت موهبتي من تلاوة القرآن وأتمنى شطب أوكا وأرتيجا من النقابة (حوار)

هيثم شاكر لـ"الفجر الفني" :"نجاح ألبوم "معرفة قديمة" مكافأة من ربنا (صور)

"سعوديتنا".. أجدد أغاني راشد الماجد احتفالا باليوم الوطني (فيديو)

في عيد ميلاده الـ 58 ما لا تعرفه عن مدحت صالح

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:21 ص

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

02:58 ص

«يلا شوت حصري» Ahly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف plus رابط ماتش الاهلي match live

11:37 ص

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

06:29 ص

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

10:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status