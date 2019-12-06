رغم النجاحات والشهرة.. مطربين اختفوا في عز النجومية





رغم النجاحات والشهرة الكبيرة التي حصلوا عليها.



هؤلاء المطربين إما اختفوا بقرار نابع من اختيارهم الشخصي، أو بسبب عدم عرض أعمال جديدة عليهم، لذا أجبرتهم الظروف على اتخاذ هذا القرار الذي غير مسار حياتهم كله.



بهاء سلطان

يعتبر الفنان بهاء سلطان، حالة استثنائية، في الوسط الغنائي، فهو يتميز بصوت قوي ومختلف، وعلى رغم من أن كلمات أغانيه بسيطة إلى أن صوته كان يجعل أي عمل يغنيه يحقق نجاحًا كبيرًا.



كما أعرب العديد من النجوم على انزعاجهم من غيابه عن الساحة، وطالبوا بعودته من جديد.





كشف بهاء سلطان، في تصريحات صحفية منذ فترة بأنه سبب غيابه يعود ل أزمات مع المنتج نصر المحروس قائلًا: "في الفترة الحالية، لا يمكنني ذلك، لأن الأزمة الراهنة تجعلني غير قادر على طرح أي أغنية جديدة، فمنذ أربع سنوات لم أصدر إلا أغنية أو أغنيتين ضمن تترات مسلسلات شهر رمضان، وأتمنى العودة الى الغناء، وأن أقدم لجمهوري الأغاني التي يحبّونها، وآمل أن تتحقق أمنياتي.



حنان ماضي

المطربة حنان ماضي، من الأصوات المتميزة التي جاءت في مصر، وقدمت عددًا من الأغاني الناجحة ولكنها ايضا اختفت عن الساحة، فيما كشفت من قبل بأنها لم تنتج ألبومات منذ فترة، بسبب الظروف الراهنة التى تمر بها مصر والمنطقة، وهى ظروف كان لها تأثير كبير على مناحى الحياة كافة.



فارس

بدون أي مقدمات أختفي المطرب فارس، والذي كان من أشهر المطربين على الساحة حيث بدأ في فترة التسعينات، وشارك بالتمثيل، وكانت آخر أعماله في عام 2016.



على حميدة

قدم المطرب على حميدة، الألبوم واحد وهو "لولاكي" والذي أحدث ضجة كبيرة بعد طرحه بالأسواق، وجعله من أشهر المطربين، لكن الغريب لأنه لم يتمكن من تقديم أعمال غيرها بعد نجاح الألبوم.





هناك العديد من المطربين الذين اختفوا بعد فترة قصيرة من الساحة الغنائية بدون أي سبب وذلك