فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

كشفت تقارير صحفية عن حقيقة دخول الأهلي في مفاوضات مع الجونة من أجل قطع إعارة أحمد ياسر ريان نجم الفريق المعار لصفوف الفريق الساحلي وذلك عقب ظهوره بشكل رائع خلال فترة الإعارة ومع المنتخب الأوليمبي.





وأفادت التقارير الصحفية بأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي رفض عودة أحمد ياسر ريان في الوقت الحالي وطلب منه البقاء مع صفوف الجونة حتى نهاية الموسم الحالي من أجل اكتساب مزيد من الخبرات.





وأشارت التقارير إلى تمسك فايلر بالتعاقد مع رأس حربة أجنبي في الفترة المقبلة ويفاضل مع إدارة الأهلي بين عدد من المرشحين لقيادة خط هجوم القلعة الحمراء.





وكان فايلر قد اتخذ قرار في الشهر المضي باستعادة أحمد ياسر ريان نجم الفريق المُعار إلى صفوف الجونة بعدما لعب هناك الموسم الماضي قبل أن يتم تجديد إعارته لمدة موسم آخر.





وجاء قرار فايلر بعد ظهور ريان بمستوى مميز للغاية أثناء مشاركته في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي استضافتها مصر في الفترة من 8 نوفمبر حتى 22 من الشهر ذاته.





وساهم ريان مع المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب في حصد بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا بعد الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة النهائية.





وتأهلت منتخبات مصر صاحب اللقب وكوت ديفوار الوصيف وجنوب إفريقيا صاحب المركز الثالث إلى نهائيات أولمبياد طوكيو والمقرر إقامتها في يوليو المقبل.



