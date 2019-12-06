توخيل يسهل مهمة ريال مدريد لخطف نجمه

أشارت تقارير صحفية إسبانية أن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي يسهل من مهمة تعاقد ريال مدريد مع نجمه الفرنسي كيليان مبابي.





وذكرت صحيفه آس الإسبانية، أن توخيل يمارس بعض التصرفات بحق مبابي، من شأنها أن تشعره بالضيق من وضعيته في الفريق.





وقام توخيل بتغيير مبابي في الدقيقة 78 في مباراة الفريق أمس الأربعاء ضد نانت في الدوري الفرنسي، والتي فاز بها الباريسيون بهدفين دون رد، سجلهما مبابي ونيمار.





وظهر الضيق واضحاً على وجه مبابي أثناء التغيير، في إشارة واضحة منه لإعتراضه على قرار توخيل.





وأفادت التقارير أن توخيل يقلص عدد دقائق مشاركة مبابي، كرد من المدرب حول تأجيل مبابي مناقشات تمديد تعاقده مع الفريق، والذي ينتهي في عام 2022.





وكان توخيل قد أراح مبابي دون مبرر في نهاية الموسم الماضي، عقب الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد.





وأثر ذلك القرار على سباق مبابي وميسي حول الحذاء الذهبي الذي حسمه ميسي، لعدم إستطاعه مبابي لعب الكثير من المباريات ومن ثم التسجيل.





كما جلس صاحب الـ 20 عاماً إحتياطياً في مبارتين هذا الموسم، بالإضافة لإستبداله عديد المناسبات، مما يقلص دقائق لعبه مع النادي الباريسي.





ويسعى ريال مدريد بكل قوة، لضم مبابي في الصيف المقبل، في ظل إصرار المدير الفني زين الدين زيدان على ضمه دون غيره.





وينتهي عقد مبابي مع النادي الباريسي في صيف 2022، ويضغط على إدارة الفريق من أجل الرحيل إلى مدريد، بعد تأجيل مفاوضات تمديد عقده.



