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قرار صادم وغير متوقع من بطل "قيامة أرطغرل" !

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 04:59 ص
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بوابة الفجر
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صدم الفنان التركي إنجين آلتان دوزياتان جمهوره بقرار غير متوقع، حيصث صرح بأنه لن يُشارك في أي مسلسل جديد بعد الآن.

قرار دوزياتان، يأتي بسبب فشل عمله الجديد "الرصاصة" الذي توقف عرضه عند الحلقة السابعة.

وقال إنجين بحسب ما نقلته عن وسائل إعلام تركية إنه سيتجه للمشاركة في أعمال مسرحية، كما أنه يجهز لفيلم وثائقي يصوّر حاليًا في بلده، مشددًا في الوقت نفسه أن الوقت حان لعدم العودة إلى المسلسلات.

سبب توقف المسلسل
وتوقف عرض مسلسل "الرصاصة" بسبب تدني نسب المشاهدات عليه، فأصيب بصدمة وخيبة أمل كبيرة برفقة محبيه بسبب هذا الفشل غير المتوقع، ولم تُسعف نجوميته في جذب الجمهور خاصة وأنه جسد شخصية أرطغرل في مسلسل "قيامة أرطغرل"، فضلاً عن الحملة الدعائية التي انتشرت بقوة قبل عرض المسلسل، والتي لم تتمكن من تشويق الجمهور للعمل الجديد.

رغم أن الحلقة الأولى من المسلسل حقَّقت نسبة مشاهدة عالية، إلا أنها بدأت بالتدني بشكل كبير في الحلقات السابقة؛ ما دفع قناة "فوكس" إلى إيقاف عرضه.



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