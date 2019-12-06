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تفاصيل عودة إبراهيموفيتش إلى ميلان

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 04:54 ص
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إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش
حسام مجدي
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اقترب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي السابق من العودة إلى الدوري الإيطالي من جديد عبر بوابة نادي ميلان الإيطالي.

رحيل إبراهيموفيتش عن لوس أنجلوس جالاكسي

وكان إبراهيموفيتش قد رحل عن صفوف نادي لوس أنجلوس جالاكسي منذ فترة بشكل رسمي مؤكدا على رغبته في العودة إلى أوروبا من جديد وخوض منافسة جديده مع نادي كبير.

ميلان يدخل في مفاوضات مع زلاتان

وحسب التقارير الصحفية الإيطالية فإن نادي ميلان قد دخل منذ عدة أيام مع إبراهيموفيتش في مفاوضات لضمه خلال فترة انتقالات يناير القادمة واللاعب أظهر ترحيب كبير بالعودة للنادي من جديد.

تفاصيل عقد إبراهيموفيتش مع ميلان

وأكدت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن صفقة انضمام إبراهيموفيتش إلى نادي ميلان قد تمت بالفعل والعديد من أصدقاء وأقارب اللاعب مقتنعين بأن المهاجم السويدي في طريقه مجدداً إلى الروسونيري.

وكشفت الصحيفة عن تفاصيل عقد إبراهيموفيتش مع نادي ميلان حيث سيحصل اللاعب على راتب يصل إلى 6 مليون يورو لمدة 18 شهر بالإضافه إلى الحوافز.

مشاركات زلاتان إبراهيموفيتش مع نادي لوس أنجلوس هذا الموسم

وقد شارك زلاتان إبراهيموفيتش في 31 مباراة خلال هذا الموسم مع نادي لوس أنجلوس جالاكسي حتى رحيله عن النادي وسجل خلالهم 31 هدف وصنع 8 أهداف.

ترتيب نادي ميلان في الدوري الإيطالي

ويتواجد نادي ميلان في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 17 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.

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