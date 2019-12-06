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ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان لضم نجم نابولي

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 04:51 ص
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نابولي
نابولي
عبدالقادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي ريال مدريد الإسباني وغريمه برشلونة يتنافسان لضم نجم وسط نادي نابولي الإيطالي ومنتخب إسبانيا فيكتور رويز.

وأشارت صحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية، أن قطبي الليجا يواصلان مساعيهما لضم رويز، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

كما أضافت الصحيفة الإيطالية، بوجود أفضلية نسبية لريال مدريد على برشلونة لضم الدولي الإسباني صاحب الـ 23 عاماً.

ويسعى الريال بقيادة زين الدين زيدان لضخ أسماء جديدة في خط وسط الفريق، في ظل إرتفاع سن الثنائي الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش، لا سيما الأخير الذي يقضي آخر مواسمه في ريال مدريد.

من جهة أخرى، يعمل نادي برشلونة على تجديد عناصر خط وسطه، في ظل توارد الأخبار حول رحيل الثنائي الكرواتي إيفان راكيتيتش والتشيلي أرتورو فيدال، وبعض الشباب مثل ريكي بويج وكارلوس أليينيا.

وكان رئيس نادي نابولي قد وجه صدمة للريال وبرشلونة، بتحديد سعر رويز بمبلغ 160 مليون يورو.

من جانبه يعلق رويز من مفاوضات تمديد تعاقده مع نادي الجنوب الإيطالي، حيث ينتهي عقده في صيف 2021.

وإنضم رويرز لنابولي في صيف العام الماضي 2018 قادماً من نادي ريال بيتيس الإسباني مقابل 30 مليون يورو، وخلال هذا الموسم، لعب 17 مباراة في جميع البطولات، سجل هدفاً وصنع هدفين آخرين.

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