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نجم برشلونة يلمح عن عودة نيمار من جديد

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 04:40 ص
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نيمار
نيمار
حسام مجدي
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ألمح واحد من نجوم نادي برشلونة الإسباني إلى إمكانية عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الفريق مرة أخرى.

سواريز يلمح إلى عودة نيمار

وألمح الأوروجواني لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة إلى إمكانية عودة نيمار إلى الفريق مرة أخرى.

وقال لويس سواريز في تصريحات صحفية عن نيمار: "رحيل نيمار كان مخاطرة، هو أراد تجربتها في محاولة جديدة، مع العلم أنه كان هنا في أفضل نادٍ في العالم، ويحيط به أفضل اللاعبين، هذا أمر مقبول ومفهوم بالنسبة لنا، ستعتمد عودته على البارسا و باريس سان جيرمان، كصديق له، أحب أن أراه سعيدا، ويلعب حيث يشعر بالراحة".

موقف نيمار من العودة إلى برشلونة

و أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نيمار يرغب بقوة في الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة والعودة إلى نادي برشلونة من جديد.

ويقف نادي باريس سان جيرمان كعائق أمام عودة نيمار إلى برشلونة من جديد بسبب مطالب الفريق المالية الضخمه.

مشاركات نيمار مع نادي باريس سان جيرمان هذا الموسم

وقد شارك نيمار دا سيلفا في 8 مباريات فقط حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 5 أهداف ولم يصنع أي هدف أخر.

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