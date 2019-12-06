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تامر أمين: "السوشيال ميديا مليان بنات ملط.. قعدت لـ6 الصبح أتفرج" (فيديو)

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 04:59 ص
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بوابة الفجر
جرجس ميلاد
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قال الإعلامي تامر أمين، إن بعض المواطنين ارسلوا له يسألوه بسبب تحامله على الراقصة "جوهرة" بعد انتشار فيديوهاتها الإباحية، خاصة وأن هناك مئات الفتيات تظهر عرايا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف "أمين" خلال برنامجه "أخر النهار" على قناة "النهار"، قائلا: "أنا ماليش في السوشيال ميديا وأخري الواتس بس، فاستشرت صديق ليا، ولقيت فيه حاجات قمة في القذارة، فيه أفلام جنسية كاملة، وبنات منزلين صورة ليهم عريانين ملط لأمؤاخذة أو بملابس مخلة جدا، وفيه مواقع شات وتعارف بين الشباب والشابات".

وتابع: "صديقي قعد يفرجني على الحاجات دي، وقعد يمكن لحد 6 الصبح بنتفرج على الحاجات دي، وانا مش مصدق، البنات حلوة مش عارف ايه اللى يخليهم يعملوا كدة".

واختتم: "إيه اللى بتعملوه ده؟ هو ده مش خاضع للقانون؟ أي نشر لفيديوهات جنسية على وسيلة انتشار تعتبر جريمة، دا فجور ولو إحنا سكتنا على انتشار الفجور مش هيحصل كويس".
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