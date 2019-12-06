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موعد مباراة إنتر ميلان وروما اليوم الجمعة 6-12-2019 بالدوري الإيطالي

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 04:30 ص
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إنتر ميلان
إنتر ميلان
محمد جمال
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يستضيف ملعب جوزيبا ميزا معقل النيراتزورى مباراة قوية اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر تجمع بين إنتر ميلان صاحب الأرض والجمهور ونظيره روما ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي، فى لقاء سيقوده الحكم جيان باولو كالفاريسي.

موعد مباراة إنتر ميلان وروما بالدوري الإيطالي

يحل فريق روما ضيف ثقيل على نظيره إنتر ميلان ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي فى لقاء سيقام فى تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والتاسعه إلا ربع بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وروما بالدوري الإيطالي

يلتقي فريقي إنتر ميلان وروما على ملعب جوزيبا ميزا معقل النيراتزورى فى مباراة منتطرة اليوم بالدوري الإيطالي فى لقاء سيقام فى تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والتاسعه إلا ربع بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 4 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي.

التشكيل المتوقع لفريق إنتر ميلان أمام روما

حراسة المرمى : هاندانوفيتش
خط الدفاع : أمبروزيو، فريج، سكرينيار
خط الوسط : كاندريفا، فيتشينو، بروزوفيتش، جليارديني، لازارو
خط الهجوم : لوكاكو، لاوتارو مارتينيز
التشكيل المتوقع لفريق روما أمام إنتر ميلان
حراسة المرمى : لوبيز
خط الدفاع : سانتون، مانشيني، سمولينج، كولاروف
خط الوسط : دياوارا، وترود، اندير، بيليجريني، كلويفرت
خط الهجوم : دزيكو

ويذكر أن إنتر ميلان يتصدر جدول الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة

وكان روما قد فاز على هيلاس فيرونا المباراة الماضية بنتيجة 3_1 بينما روما فى المركز الخامس برصيد 28 نقطة، وكان إنتر ميلان قد فاز اللقاء الماضي على سبال بهدفين لهدف بينما روما فاز على هيلاس فيرونا لثلاثية مقابل هدف.
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