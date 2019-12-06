"حلم من أحلام حياتي".. رامي جمال: هذا الموسيقار أتمنى غناء أحد ألحانه







ونشر جمال، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلًا: "‏حلم من أحلام حياتي أغني حاجة من ألحان الموسيقار العبقري عمر خيرت بجد بسمع مزيكته بحس إني طاير مزيكته بتصالحني وبتفرحني".



يذكر أن أحدث أعمال رامي جمال أغنية "استغنيت"، وذلك بعدما أعجب بموسيقى اللحن الذي أعده الملحن ياسر نور، وتحمس الفنان لتحويلها لأغنية وضمها لألبومه.



من ناحية أخرى كان رامي جمال، أعلن عن إصابته بمرض جلدي خطير وهو"البهاق "والذي جعله يفكر في اعتزال الغناء، لكنه ترجع عن هذا القرار بعدما تعاطف معه العديد من الجمهور والفنانين.





كشف المطرب رامي جمال، عن حلمه بأن يغني من ألحان الموسيقار الكبير عمرو خيرت، والذي يعتبر من أهم الموزعين بالعالم العربي.