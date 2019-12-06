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كومان يحسم مصيره من قيادة برشلونة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 04:10 ص
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رونالد كومان
رونالد كومان
حسام مجدي
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حسم رونالد كومان مدرب منتخب هولندا موقفه من تولي مهمة تدريب نادي برشلونة الإسباني خلال الفترة القادمة.

إقالة فالفيردي من تدريب نادي برشلونة

وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن إدارة نادي برشلونة تفكر جديا في إقالة إرنستو فالفيردي مدرب الفريق بسبب سوء الأداء والنتائج في الفترة الأخيرة.

تولي كومان تدريب نادي برشلونة

كما ذكرت التقارير الصحفية أن رونالد كومان هو المرشح الأقوى والأبرز لتولي مهمة تدريب نادي برشلونة في حالة رحيل فالفيردي عن تدريب الفريق.

تعليق رونالد كومان على تولي تدريب برشلونة

وعلق رونالد كومان على أنباء توليه نادي برشلونة قائلا: "لديّ عامان آخران مع المنتخب الوطني، ولا أحب أن أتحدث عن البارسا، هذا الحديث الآن غير مريح بالنسبة لكثير من الأشياء، الآن لدي وظيفة، وليس من العدل أن أتحدث عن هذا، إذا جاء سيأتي، وإذا لم يأت، فلن يأتي، هناك أشياء أكثر أهمية في الحياة".

موعد مباراة برشلونة القادمة

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي مايوركا غدا السبت 7 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ترتيب نادي برشلونة في الدوري الإسباني الممتاز

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 31 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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