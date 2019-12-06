مواجهة صعبة وفرصة أخيرة لسولشاير في مواجهة مانشستر سيتي

يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي مانشستر يونايتد غدا السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي وملعب اللقاء





وستلعب مباراة نادي مانشستر يوناتيد ضد نظيره نادي مانشستر سيتي اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة ونصف بتوقيت السعودية على ملعب الاتحاد.





مباراة صعبة لسولشاير للهروب من خطر الإقالة





وتعتبر هذه المباراة من أصعب مباريات مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي هذا المويم نظرا لقوة نادي مانشستر سيتي ودوافعه الأكبر للفوز بالمباراة ليظل في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.





وحسب ما أشارت إليه التقارير الصحفية الإنجليزية فإن أولي جونار سولشاير مدرب نادي مانشستر يونايتد يجب عليه الفوز بهذه المباراة الصعبة حتى لا يتعرض للإقالة.





إقالة سولشاير من تدريب مانشستر يونايتد





وكان سولشاير مهدد بالإقالة من تدريب نادي مانشستر يونايتد بسبب سوء أداء ونتائج الفريق الواضحين خلال هذا الموسم ولكن قد يرحل بالفعل في حالة الهزيمة على يد السيتي غدا.





نتائج المواجهات الأخيرة بين الفريقين





وتمكن نادي مانشستر سيتي من الفوز في ثلاث مباريات من أخر 4 مباريات خاضها ضد نادي مانشستر يونايتد بينما فاز اليونايتد في مباراة وحيده.

وسجل مانشستر سيتي 9 أهداف في أخر

4 مباريات جمعت بينه وبين نادي مانشستر يونايتد بمختلف المسابقات بينما سجل اليونايتد 5 أهداف فقط.





تشكيل مانشستر يوناتيد المتوقع ضد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي





حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: لينديلوف - هاري ماجواير - وان بيساكا - لوك شاو

خط الوسط: فريد - سكوت ماكتوميناي - دانييل جيمس

خط الهجوم: جيسي لينجارد - ماسون جرينوود - ماركوس راشفورد.





تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي





حراسة المرمى: إيديرسون مورايس

خط الدفاع: فرناندينيو - جون ستونز - كايل ووكر - بنيامين ميندي

خط الوسط: رودريجو - ديفيد سيلفا - كيفين دي بروين

خط الهجوم: برناردو سيلفا - رحيم ستيرلينج - جابرييل خيسوس.





ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي





ويتواجد نادي مانشستر سيتي في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 نقطة بينما يتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 21 نقطة.