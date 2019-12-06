منة فضالي: اقتل الجزء الذى يعتقد أنه لا يمكن أن يعيش من دون شخص آخر"





نشرت الفنانة منة فضالى، صورة لها على حسابها الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت فضالي: "اقتل الجزء الذى يعتقد انه لا يمكن أن يعيش من دون شخص آخر"، فيما لاقت الصور تفاعلا لدى جمهورها.





ظهرت الفنانة منة فضالي، مرتدية بلوزة لونها أسود،لامعة وذات أكمام طويلة واعتمدت على تسريحة شعر، ومكياج هادى وبسيط ،وتفاعل معاها عدد كبير من جمهورها ، وتبادل النشطاء التعليقات على صورتها.





يذكر أن" منه فضالي" حققت نجاحاً كبيراً في مسلسل "قيد عائلي" الجزء الاول والثاني الذى يتم عرضه على شبكه قنوات ال DMC .





المسلسل من بطوله الفنانه ميرفت امين ، وبوسي ،وصلاح عبدلله، وعزت العلايلى.





يشار أن الفنانة منة فضالي شاركت فى بطولة مسلسل"طلعت حرب" وشارك عدد من نجوم الفن منهم الفنان احمد وفيق، أحمد مجدى، منة فضالي، عبير صبري،وسيم نبيل الدقاق،شيرين عادل ،محمد عادل، فاطمة عادل، محمود قابيل، وهذا المسلسل ضمن السباق الرمضانى المقبل في 2020 .





وتدور أحداث المسلسل"طلعت حرب" وهو مسلسل تلفزيوني عن حياة مؤسس الاقتصاد الوطني "طلعت حرب" ، وكان يعتبر واحداً من أهم الرموز المصرية فى القرن العشرين ،ويستهدف تجربته وأفكاره ومشروع النهضة الذي تزعمه ، والذي يصبح هاماً بعد ثورة يناير التي تعيد إنتاج العديد من المفاهيم في المجتمع المصري.



