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سامح عاشور يتوعد هؤلاء المحامين (فيديو)

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 04:38 ص
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سامح عاشور
سامح عاشور
جرجس ميلاد
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توعد سامح عاشور نقيب المحامين، خلال المؤتمر الأول لشباب المحامين الذي عقد بمدينة بورسعيد، المتطاولين على مجلس نقابة المحامين، مشيرا إلى أن من يملك دليل على فساد المجلس عليه أن يقدم بلاغ وإلا سيكون شريك في هذا الفساد.

وأضاف "عاشور"، خلال المؤتمر الذى اذاعت أجزاء منه فضائية "الحدث اليوم"، أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل لجنة التأديب حتى يلتزم الجميع بآداب وقواعد المهنة، مشددا على أن النقابة لن تترك من يتجاوز، وفقا للقانون، حتى تحافظ على هيبة ومصداقية المحامين أمام المجتمع.

وأكد نقيب المحامين أن كل من أحيل للجنة التأديب، كان لأسباب تتمثل في التجاوز لفظا، وإهانة زملاء، وليس لأي سبب نقابي، أو معارضته المجلس كما يدعي البعض، مشيرا إلى أن بعضهم خاضوا في أعراض زملاء وزميلات بالنقابة وأفراد عاديين، معلنا استعداده لنشر جميع المذكرات أمام الرأي العام.
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الكلمات المفتاحية

نقيب المحامين نقابة المحامين سامح عاشور المحامين

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