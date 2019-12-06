ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع بوجبا

فجر رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز مفاجأة من العيار الثقيل بالإنسحاب من صفقة نجم مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا بول بوجبا، خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.





وكان الفرنسي هدفاً للمدرب زين الدين زيدان خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، بيد أن مطالب إدارة اليونايتد المادية، حالت دون إتمام الصفقة.





وطلبت إدارة اليونايتد مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن بوجبا، وهو ما إعتبرته إدارة النادي الملكي مبالغاً فيه.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو، زيدان مازال متحمساً لضم مواطنه، في الوقت الذي يبدو فيه بيريز غير مكترث بضم بوجبا.





ويرى بيريز أن الفرنسي لاعباً مثيراً للمشاكل دائماً، حيث قاد ثورة مع بعض اللاعبين للإطاحة بالبرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب اليونايتد.





كما يرى بيريز أن سعره مبالغاً فيه من قبل إد ودوارد المدير الرياضي للشياطين الحمر.





وإزاء ذلك، قد يلجأ زيزو لأهداف أخرى في السوق في وسط الميدان، مثل نجم أياكس دون فان دي بيك ولاعب نابولي فيكتور رويز ولاعب توتنهام كريستيان إيركسين.



