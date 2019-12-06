"مشهد قلب بجد".. هنا الزاهد تكشف لأول مرة كواليس خناقتها مع أحمد فهمي في "الواد سيد الشحات" (فيديو)





كشفت "الزاهد" كواليس خناقتها مع الفنان أحمد فهمي، في مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي.





وصرحت "الزاهد" خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، برففة شقيقاتها فرح ونور، في برنامج "معكم" على قناة "CBC" قائلة: "لما كانت في التصوير قعدت أزعق شعري بايظ والباروكة باينة نادولي الكوافير"، مضيفة: "أحمد فهمي اضايق وقال لي متعليش صوتك عليا، محدش يعلي صوته في الأستوديو".





وأضافت: "أنا قولت له أنا معلتش صوتي، انت متعليش صوتك عليا قدام الناس، فيما رد "فهمي" قائلًا: "الأستوديو هنا بإحترام".





وقالت "الزاهد": "صورنا المشهد وهو مكنش باصصلي، وانتهت الخناقة باعتذاره ليا".





على صعيد آخر شاركت "الزاهد" في العديد من الأفلام منها المشخصاتي، عقدة الخواجة، خطة جيمي، بني أدم، قصة حب.





وقدمت "الزاهد" العديد من المسلسلات منها فرق توقيت، مولانا العاشق، البيوت أسرار، في الالاند، الواد سيد الشحات.





وتدور أحداث مسلسل "الواد سيد الشحات" حول شاب فقير يتزوج من فتاة غنية، وياخذ المسلسل مجراه في الاطار الكوميدي، ومفاجأة الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ 6 ملايين دولار أحد، تم النصب عليهم وأخذ المبلغ ويحاولون استراداد المبلغ مرة أخرى.







