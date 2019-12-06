كورة لايف MATCH AHLY مشاهدة مباراة العراق وبلدن نتبا السوداني بث مباشر YALLA يلا شوت PLUS رابط ماتش الأهلي WATCH

يقدم يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني مباشر، حيث يتطلع الأهلي لتحقيق فوزه الأول في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا اليوم، وذلك عندما يستقبل على ملعبه نظيره الهلال السوادني مساء اليوم الجمعة في الجولة الثانية من دور المجموعات، يلا شوت الأهلي والهلال ومن المقرر أن نتطلق مباراة الأهلي والهلال السوداني في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة – العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ستاد "السلام"، جول العرب الأهلي والهلال وتنقل قناة بين سبورتس 1 مباراة الأهلي والهلال السوداني وبصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





يلا شوت الجديد الأهلي والهلال ويخوض الأهلي مباراة اليوم محتلًا المركز الأخير في ترتيب المجموعة الثانية بدون أي نقطة، بعدما خسر في مباراة الجولة الأولى أمام مضيفه النجم الساحلي بدون أي هدف، فيما يدخل فريق الهلال السوداني اللقاء في صدارة المجموعة، برصيد 3 نقاط بعد فوزه في المباراة الماضية أمام ضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين مقابل هدف، يلا شوت الجديد الأهلي والهلال ويتطلع الفريق الأحمر لاستعادة نغمة الانتصارات في البطولة الإفريقية في رحلته نحو التتويج باللقب الإفريقي الغائب عن سجلاته منذ أخر بطولة توج بلقبها في عام 2013، كورة ستار الأهلي والهلال السودانيمدعومًا بجماهيره التي ستؤارزه في مدرجات ستاد السلام بعدما وافقت الجهات الأمنية على حضور 15 ألف متفرج للمباراة.





كورة ستار الأهلي والهلال ويدرك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بأن مباراة اليوم بمثابة عنق الزجاجة في مشوار الفريق، حيث حشد أسلحته لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث التي ستعيده للمنافسة للحصول على بطاقة العبور للدور المقبل من البطولة، فأعلن النادي الأحمر جاهزية رمضان صبحي ومحمد هاني بعد تعافيهما من الإجهاد، مباشر الأهلي اليوم فيما يتواصل غياب الثلاثي المصاب كريم نيدفيد ومحمود متولي محمدي فتحي بسبب الإصابة، أما علي معلول فأكدت الأشعة إصابته بشد في العضلة الضامة وسيغيب عن الفريق الأحمر لمدة أسبوعين، كما سيغيب أيمن أشرف للإيقاف.





بث مباشر لمباراة الأهلي والهلال أما فريق الهلال السوداني فيخوض مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفريق الفوز في المباراة السابقة أمام بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين مقابل هدف، واستعد الفريق السوداني لمباراة اليوم جيدًا، حيث حرص مدربه صلاح أدم على تحفيظ لاعبيه في التدريبات لخطة المباراة التي سيخوضها من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والعودة إلى السودان بنتيجة جيدة، يلا شوت مباشر مباراة الأهلي والهلال واستقر صلاح أدم على التشكيل الذي سيخوض به الهلال مواجهة الأهلي والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :-





حراسة المرمى : جمال سالم

خط الدفاع: أطهر الطاهر - السمؤال ميرغني - عبداللطيف بوي - فارس عبدالله

خط الوسط: أبوعاقلة عبدالله - نصر الدين الشغيل - محمد دراج - سليم محمد

خط الهجوم: محمد موسى الضي - وليد الشعلة.





يقدم يلا شوت نيوز مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني مباشر، حيث يتطلع الأهلي لتحقيق فوزه الأول في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا اليوم، وذلك عندما يستقبل على ملعبه نظيره الهلال السوادني مساء اليوم الجمعة في الجولة الثانية من دور المجموعات، يلا شوت الأهلي والهلال ومن المقرر أن نتطلق مباراة الأهلي والهلال السوداني في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة – العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ستاد "السلام"، جول العرب الأهلي والهلال وتنقل قناة بين سبورتس 1 مباراة الأهلي والهلال السوداني وبصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. يلا شوت الجديد الأهلي والهلال ويخوض الأهلي مباراة اليوم محتلًا المركز الأخير في ترتيب المجموعة الثانية بدون أي نقطة، بعدما خسر في مباراة الجولة الأولى أمام مضيفه النجم الساحلي بدون أي هدف، فيما يدخل فريق الهلال السوداني اللقاء في صدارة المجموعة، برصيد 3 نقاط بعد فوزه في المباراة الماضية أمام ضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين مقابل هدف، يلا شوت الجديد الأهلي والهلال ويتطلع الفريق الأحمر لاستعادة نغمة الانتصارات في البطولة الإفريقية في رحلته نحو التتويج باللقب الإفريقي الغائب عن سجلاته منذ أخر بطولة توج بلقبها في عام 2013، كورة ستار الأهلي والهلال السودانيمدعومًا بجماهيره التي ستؤارزه في مدرجات ستاد السلام بعدما وافقت الجهات الأمنية على حضور 15 ألف متفرج للمباراة. كورة ستار الأهلي والهلال ويدرك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بأن مباراة اليوم بمثابة عنق الزجاجة في مشوار الفريق، حيث حشد أسلحته لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث التي ستعيده للمنافسة للحصول على بطاقة العبور للدور المقبل من البطولة، فأعلن النادي الأحمر جاهزية رمضان صبحي ومحمد هاني بعد تعافيهما من الإجهاد، مباشر الأهلي اليوم فيما يتواصل غياب الثلاثي المصاب كريم نيدفيد ومحمود متولي محمدي فتحي بسبب الإصابة، أما علي معلول فأكدت الأشعة إصابته بشد في العضلة الضامة وسيغيب عن الفريق الأحمر لمدة أسبوعين، كما سيغيب أيمن أشرف للإيقاف. بث مباشر لمباراة الأهلي والهلال أما فريق الهلال السوداني فيخوض مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفريق الفوز في المباراة السابقة أمام بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين مقابل هدف، واستعد الفريق السوداني لمباراة اليوم جيدًا، حيث حرص مدربه صلاح أدم على تحفيظ لاعبيه في التدريبات لخطة المباراة التي سيخوضها من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والعودة إلى السودان بنتيجة جيدة، يلا شوت مباشر مباراة الأهلي والهلال واستقر صلاح أدم على التشكيل الذي سيخوض به الهلال مواجهة الأهلي والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :- حراسة المرمى : جمال سالم خط الدفاع: أطهر الطاهر - السمؤال ميرغني - عبداللطيف بوي - فارس عبدالله خط الوسط: أبوعاقلة عبدالله - نصر الدين الشغيل - محمد دراج - سليم محمد خط الهجوم: محمد موسى الضي - وليد الشعلة. يقدم يلا شوت نيوز مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني مباشر، حيث يتطلع الأهلي لتحقيق فوزه الأول في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا اليوم، وذلك عندما يستقبل على ملعبه نظيره الهلال السوادني مساء اليوم الجمعة في الجولة الثانية من دور المجموعات، يلا شوت الأهلي والهلال ومن المقرر أن نتطلق مباراة الأهلي والهلال السوداني في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة – العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ستاد "السلام"، جول العرب الأهلي والهلال وتنقل قناة بين سبورتس 1 مباراة الأهلي والهلال السوداني وبصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. يلا شوت الجديد الأهلي والهلال ويخوض الأهلي مباراة اليوم محتلًا المركز الأخير في ترتيب المجموعة الثانية بدون أي نقطة، بعدما خسر في مباراة الجولة الأولى أمام مضيفه النجم الساحلي بدون أي هدف، فيما يدخل فريق الهلال السوداني اللقاء في صدارة المجموعة، برصيد 3 نقاط بعد فوزه في المباراة الماضية أمام ضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين مقابل هدف، يلا شوت الجديد الأهلي والهلال ويتطلع الفريق الأحمر لاستعادة نغمة الانتصارات في البطولة الإفريقية في رحلته نحو التتويج باللقب الإفريقي الغائب عن سجلاته منذ أخر بطولة توج بلقبها في عام 2013، كورة ستار الأهلي والهلال السودانيمدعومًا بجماهيره التي ستؤارزه في مدرجات ستاد السلام بعدما وافقت الجهات الأمنية على حضور 15 ألف متفرج للمباراة. كورة ستار الأهلي والهلال ويدرك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بأن مباراة اليوم بمثابة عنق الزجاجة في مشوار الفريق، حيث حشد أسلحته لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث التي ستعيده للمنافسة للحصول على بطاقة العبور للدور المقبل من البطولة، فأعلن النادي الأحمر جاهزية رمضان صبحي ومحمد هاني بعد تعافيهما من الإجهاد، مباشر الأهلي اليوم فيما يتواصل غياب الثلاثي المصاب كريم نيدفيد ومحمود متولي محمدي فتحي بسبب الإصابة، أما علي معلول فأكدت الأشعة إصابته بشد في العضلة الضامة وسيغيب عن الفريق الأحمر لمدة أسبوعين، كما سيغيب أيمن أشرف للإيقاف. بث مباشر لمباراة الأهلي والهلال أما فريق الهلال السوداني فيخوض مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفريق الفوز في المباراة السابقة أمام بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين مقابل هدف، واستعد الفريق السوداني لمباراة اليوم جيدًا، حيث حرص مدربه صلاح أدم على تحفيظ لاعبيه في التدريبات لخطة المباراة التي سيخوضها من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والعودة إلى السودان بنتيجة جيدة، يلا شوت مباشر مباراة الأهلي والهلال واستقر صلاح أدم على التشكيل الذي سيخوض به الهلال مواجهة الأهلي والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :- حراسة المرمى : جمال سالم خط الدفاع: أطهر الطاهر - السمؤال ميرغني - عبداللطيف بوي - فارس عبدالله خط الوسط: أبوعاقلة عبدالله - نصر الدين الشغيل - محمد دراج - سليم محمد خط الهجوم: محمد موسى الضي - وليد الشعلة. كورة لايف MATCH AHLY مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر YALLA SHOOT يلا شوت PLUS رابط ماتش الأهلي WATCH