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موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة ضد مانشستر يونايتد

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 03:16 ص
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أحمد عصام
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يلتقي فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا مع فريق مانشستر يونايتد بقيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير يوم السبت 7 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام :-

وكان فريق مانشستر يونايتد قد نجح في تحقيق الفوز على فريق توتنهام هوتسبير بقيادة مدربهم جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد في الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأولدترافورد، حيث سجل المهاجم الإنجليزي الشاب ماركوس راشفورد هدفين اليونايتد في المباراة، بينما أحرز ديلي آلي هدف فريق توتنهام الوحيد في المباراة.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي :-

بينما نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق فوزا كبيرا على حساب فريق بيرنلي في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب تيرف مور بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث سجل جابريل جيسوس هدفين للسيتي في المباراة، واحرز كل من رياض محرز ورودري هدفا وحيدا، وجاء هدف فريق بيرنلي الوحيد عن طريق برادي قبل نهاية اللقاء بدقائق قليلة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد :-

وكانت قد نجحت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في الحصول على البث الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في السنوات الأخيرة، حيث ستذاع المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق مانشستر يونايتد عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD والتي تُبث عبر قمري النايل سات والعرب سات.

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد :-

واستقر المدرب الإسباني بيب جوارديولا على التشكيلة التي سيدخل بها مباراته ضد فريق مانشستر يونايتد في المباراة التي ستقام على ملعب الاتحاد، حيث تأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :
-
حراسة المرمى : ايدرسون.

خط الدفاع : والكر - ستونز - فيرناندينيو - بنجامين ميندي.

خط الوسط : رودري - كيفين دي بروين - رحيم سترلينج - ديفيد سيلفا - برناردو.
خط الهجوم : جابريل جيسوس.

بينما سيدخل أولي جونار سولشاير تلك المباراة من أجل الفوز بالديريي وتحقيق الانتصار الثاني على التوالي، ويأتي التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد :-

ديفيد دي خيا - وان بيساكا - ماجوير - ليندلوف - لوك شاو - ماكتوميناي - فريد - دانييل جيمس - لينجارد - ماركوس راشفورد - جرينوود.

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