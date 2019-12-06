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فيديو.. شرين رضا عن علاقتها بعمرو دياب: "لو طلب مني أي حاجة هعملها" (فيديو)

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:17 ص
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شيرين رضا
شيرين رضا
جرجس ميلاد
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أعربت الفنانة شيرين رضا، عن احترامها الشديد واعتزازها بعلاقتها السابقة مع المطرب عمرو دياب، وذلك خلال ردها على سؤال بشأن إمكانية مشاركتها لطليقها النجم عمرو دياب، في إحدى فيديو كليباته.

وكشفت "رضا" خلال لقائها مع برنامج "The Insider" بالعربي، على قناة دبي، قوة علاقتها بعمرو دياب، قائلة: "عمرو ده أبو بنتي، وصديقي، وهيفضل طول عمره في حياتي، انا بحبه وبحترمه، ولو طلب مني حاجة وفي مقدرتي أعملها، أكيد هأعملها".

وشاركت شيرين رضا مؤخرًا كعضوة في لجنة اختيار أفضل فيلم عربي بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41.

شيرين رضا ابنة الفنان الاستعراضي محمود رضا مؤسس فرقة "رضا" لديها ابنة هي "نور"، والتي أكدت أنها تدرس في الوقت الحالي لغة الإشارة، بعدما درست التجارة، وأشارت إلى كونها ترغب في رؤيتها سعيدة وليس شرطًا أن تكون السعادة في الزواج.
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الكلمات المفتاحية

عمرو دياب الفنانة شيرين رضا

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