مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الهلال السوداني اليوم الجمعة 6 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة





وستلعب مباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي الهلال السوداني اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب السلام.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا





وستذاع مباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي الهلال السوداني اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة "بي إن سبورتس 1" بتعليق حفيظ الدراجي.





تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الهلال السوداني اليوم بدوري أبطال إفريقيا





ومن المتوقع أن يدخل النادي الأهلي مواجهة نادي الهلال السوداني اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم: رمضان صبحي – جونيور أجايي – وليد أزارو.

تشكيل الهلال السوداني المتوقع ضد الأهلي بدوري أبطال إفريقيا





بينما من المتوقع أن يبدأ نادي الهلال السوداني مواجهة النادي الأهلي بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: جمال سالم

خط الدفاع: بويا - ميرغني - أذار الطاهر - عبد الله.

خط الوسط: أبو عاقلة عبد الله - نصر الدين الشغيل - داراج.

خط الهجوم: محمد موسى الضي - ساليم محمد - وليد بخيت حامد





مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا





ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الثانية من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من نادي الهلال ونادي بلاتينيوم ونادي النجم الساحلي.





ترتيب الأهلي والهلال في مجموعتهم بدوري أبطال إفريقيا





ويتواجد النادي الهلال السوداني ف صدارة جدول ترتيب مجموعته من بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط من أصل مباراة واحدة خاضها حتى الىن في البطولة بينما يتواجد النادي الأهلي في المركز الرابع بدون نقاط.



