يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS نتيجة ماتش الاهلي

يستضيف الفريق الاول لكرة القدم للنادى الاهلى نظيره الهلال السودانى مساء غد الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دورى ابطال افريقيا.





ومن المقرر ان تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساء غد الجمعة على ستاد السلام، بحضور جماهيرى يتجاوز الـ 10 آلاف مشاهد.





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