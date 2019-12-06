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رشوان توفيق يوجه رسالة مؤثرة لزوجته (فيديو)

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 05:22 ص
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رشوان توفيق
رشوان توفيق
جرجس ميلاد
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قال الفنان القدير رشوان توفيق، إنه يتذكر زوجته في كل حركة يقوم بها داخل المسجد، مشيرا إلى أنه يضع صورتها على خلفية الهاتف المحمول، حتى يراها كلما أراد أن ينظر إلى الساعة.

وأضاف "توفيق" خلال مقابلة ببرنامج "كلام الغيطي" على قناة "الحدث اليوم"، أنه يحبها جدا، وهى تحملت معه مأسي كثيرة ولم تشتكي، معقبا: "دي عمري، اوقات بروحلها القبر الساعة 6 الصبح واوقات اروحلها مرتين في اليوم، واقولها ربنا يجمعني معاكي في الجنة".

وأشار إلى أنه ذات مرة ذهب إلى القبر ليزور زوجته، ووقف يدعي لها ويتحدث إليها، وعندما عاد إلى المنزل، رأى رؤية كأنه واقف أمام القبر وزوجته هى التى تحدثه وتقول له "بتوحشي بتوحشني بتوحشني".
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الكلمات المفتاحية

محمد الغيطي زوجة رشوان توفيق رشوان توفيق

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