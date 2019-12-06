Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:58 ص
Advertisements
بوابة الفجر
جرجس ميلاد
Advertisements
كشفت صفحة "دافع" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حقيقة ما أشيع عن وفاة الداعية السلفي محمد حسان، مؤكدة إنه لا صحة لما أشيع عن خبر وفاته.

وطالبت الصفحة في بيان لها، المؤسسات الإعلامية، تحري الدقة ومصداقية الكلمة وعدم الانجراف فى مثل هذه الشائعات الواردة عن النفوس التى تعبث بالرأى العام او التى تريد الدجل الإعلامى تمشيا مع مبادئ الدين.

يذكر أنه خلال الساعات الماضية، انتشر خبر وفاة الشيخ محمد حسان، على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإخبارية، مؤكدين وفاة الشيخ حسان في لندن اليوم بعد تدهور حالته الصحية فجأة.
عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان
عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاة محمد حسان محمد حسان داعية سلفي

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم الخميس: فايلر يطلب ضم نجم الفراعنة.. وشرط وحيد لرحيل الشناوي.. وموعد مباراة الأهلي والهلال

منذ حوالي 5 ساعات

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة ينقلب على نجمه ويطرده خارج الكامب نو.. وجوارديولا يستقبله!

منذ حوالي 9 ساعات

هل يقرب تصريح ميسي نجم ليفربول من ارتداء قميص برشلونة؟

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

منذ 17 دقيقة

«يلا شوت حصري» Ahly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف plus رابط ماتش الاهلي match live

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ يوم

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر بدون تقطيعAhly

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

انفراجة في أزمة النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

مدافع الأهلي يخرج من حسابات فايلر .. والسويسري يطلب ضم حجازي

منذ حوالي 18 ساعة

العروض تنهال على نجم ريال مدريد والنادي يحدد موقفه من رحيله

منذ حوالي 6 ساعات

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

ضربات الموت - ريال مدريد يفقد 3 نجوم أمام برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. شرط وحيد لرحيل الشناوي عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

حقيقة وفاة المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم

الحسابات الوهمية.. من هنا بدأت شائعة وفاة أمير الكويت

وفاة محمد الناصر إشاعة والبرلمان يؤكد سلامته

خاص لـ"الفجر".. أول رد فعل من عائلة سوزان مبارك بعد شائعة وفاتها

عاجل.. نقيب الممثلين يقدم بلاغًا للنائب العام بعد شائعات وفاة حسن حسني

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:21 ص

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

10:51 م

«يلا شوت حصري» Ahly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف plus رابط ماتش الاهلي match live

11:37 ص

أخبار الأهلي اليوم الخميس: فايلر يطلب ضم نجم الفراعنة.. وشرط وحيد لرحيل الشناوي.. وموعد مباراة الأهلي والهلال

10:22 م

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

06:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status