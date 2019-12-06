عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

كشفت صفحة "دافع" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حقيقة ما أشيع عن وفاة الداعية السلفي محمد حسان، مؤكدة إنه لا صحة لما أشيع عن خبر وفاته.





وطالبت الصفحة في بيان لها، المؤسسات الإعلامية، تحري الدقة ومصداقية الكلمة وعدم الانجراف فى مثل هذه الشائعات الواردة عن النفوس التى تعبث بالرأى العام او التى تريد الدجل الإعلامى تمشيا مع مبادئ الدين.





يذكر أنه خلال الساعات الماضية، انتشر خبر وفاة الشيخ محمد حسان، على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإخبارية، مؤكدين وفاة الشيخ حسان في لندن اليوم بعد تدهور حالته الصحية فجأة.