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مفاجأة.. نجم هولندا يرفض توتنهام للانضمام إلى ريال مدريد

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:41 ص
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منتخب هولندا
منتخب هولندا
حسام مجدي
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يقترب نادي ريال مدريد الإسباني من خطف صفقة قوية جديده خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة من كبار أوروبا.

ريال مدريد يتمسك بضم فان دي بيك

وأكدت صحيفة "دي تيليجراف" الهولندي أن نادي ريال مدريد لازال مصمم على التعاقد مع الهولندي دوني فان دي بيك لاعب وسط نادي أياكس أمستردام خلال فترة انتقالات يناير القادمة.

فان دي بيك يتمسك بالانضمام إلى ريال مدريد

وكشفت الصحيفة أن نادي توتنهام قدم عرض مؤخرا إلى فان دي بيك لضمه في الشتاء القادم ولكن اللاعب رفض هذا العرض.

كما أشارت الصحيفة أن دوني فان دي بيك يريد بقوة الانضمام إلى نادي ريال مدريد في يناير القادم.

ريال مدريد يجهز عرض مالي لضم فان دي بيك

كما ذكرت الصحيفة أن نادي ريال مدرديد أصبح متمسكا أكثر بضم فان دي بيك ومستعد لتدقيم عرض بقيمة 55 مليون يورو لضمه بعقد طويل الأمد في الشتاء القادم.

ولكن حسب ما ذكرته الصحيفة فإن ممثلوا فان دي بيك ونادي ريال مدريد ملتزمين الصمت حتى الآن بشأن الصفقة حتى تبدأ الانتقالات الشتوية.

مشاركات دوني فان دي بيك مع نادي أياكس خلال هذا الموسم

وقد شارك دوني فان دي بيك في 21 مباراة حتى الآن مع نادي أياكس أمستردام خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 7 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين.

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