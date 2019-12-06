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ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب إنتهاء الجولة الخامسة عشر

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:37 ص
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مباراة أرسنال وبرايتون
مباراة أرسنال وبرايتون
أحمد عصام
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انتهت الجولة الخامسة عشر منذ قليل بعد انتهاء مباراة فريق أرسنال مع فريق برايتون بهزيمة الجانرز بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الإمارات، وكانت تلك المباراة هي الأخيرة في هذة الجولة بعدما بدأ هذا الأسبوع يوم الثلاثاء الماضي.

نتائج الجولة الخامسة عشر في الدوري الإنجليزي :-

ونجح فريق تشيلسي في تحقيق الفوز على فريق أستون فيلا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الستامفورد بريدج، بينما تعرض فريق نوريتش سيتي للهزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد من فريق ساوثهامبتون.

نتيجة مباراة ليفربول ضد إيفرتون :-

وحقق فريق ليفربول فوزا كبيرا على حساب ايفرتون في ديربي الميرسيسايد بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين مما تسبب في رحيل ماركو سيلفا مدرب ايفرتون مساء أمس، وفاز فريق مانشستر سيتي على فريق بيرنلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وفاز فريق كريستال بالاس بنتيجة هدف نظيف على فريق بورنموث في المباراة التي أقيمت على ملعب السيلهرست بارك، وحقق فريق نيوكاسل الفوز بهدفين على فريق شيفيلد يونايتد، ونجح فريق مانشستر يونايتد في هزيمة فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-1 على ملعب الأولدترافورد في مدينة مانشستر.

واستمر فريق ليستر سيتي في نتائجه المميزة بفوز جديد على فريق واتفورد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وحقق فريق ولفرهامبتون الفوز على فريق وست هام يونايتد بنفس النتيجة على ملعبه ووسط جماهيره.

ويأتي ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز :-

1- ليفربول 43 نقطة.
2- ليستر سيتي 35 نقطة.
3- مانشستر سيتي 32 نقطة.
4- تشيلسي 29 نقطة.
5- ولفرهامبتون 23 نقطة.
6- مانشستر يونايتد 21 نقطة.
7- كريستال بالاس 21 نقطة.
8- توتنهام هوتسبير 20 نقطة.
9- شيفيلد يونايتد 19 نقطة.
10- أرسنال 19 نقطة.
11- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة.
12- بيرنلي 18 نقطة.
13- برايتون 18 نقطة.
14- بورنموث 16 نقطة.
15- وست هام 16 نقطة.
16- استون فيلا 15 نقطة.
17- ساوثهامبتون 15 نقطة.
18- ايفرتون 14 نقطة.
19- نوريتش سيتي 11 نقطة.
20- واتفورد 9 نقاط.
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