كيفية مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل اليوم مباشرة| موعد مباراة الترجي ضد شبيبة القبائل caf champions

يستعد نادي الترجي التونسي لمواجهة نظيره نادي شبيبة القبائل الجزائري اليوم الجمعة 6 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





موعد مباراة الترجي وشبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا وملعب اللقاء





وستلعب مباراة نادي الترجي ضد نظيره نادي شبيبة القبائل اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب المنزه.





كما ستلعب مباراة الترجي وشبيبة القبائل اليوم في دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت الجزائر وتونس.





القنوات الناقلة لمباراة الترجي وشبيبة القبائل اليوم بدوري أبطال إفريقيا





وستذاع مباراة نادي الترجي ضد نظيره نادي شبيبة القبائل اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة "بي إن سبورتس 2" بتعليق محمد بركات.





مجموعة نادي الترجي في بطولة دوري أبطال إفريقيا





ويتواجد نادي الترجي في المجموعة الرابعة من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من نادي شبيبة القبائل ونادي الرجاء البيضاوي ونادي فيتا كلوب.





ترتيب الفريقين في بطولة دوري أبطال إفريقيا قبل مباراة اليوم





ويحتل نادي الترجي صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط من أصل مباراة واحده خاضها الفريق التونسي حتى الآن في البطولة بينما يتواجد نادي شبيبة القبائل في المركز الثاني من ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.