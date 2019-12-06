بعد استلام الجرارات الأمريكية.. "السكة الحديد" تزف أنباء سارة للمواطنين (فيديو)



وأوضح "رسلان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي" على قناة "دي ام سي"، أن أسعار الخدمات المقدمة حاليا لن يتم زيادتها بعد دخول الجرارات الجديدة الخدمة، مؤكدا أن هناك خدمات جديدة سيتم إتاحتها مع اكتمال توريد الجرارات والعربات المتعاقد عليها، وتشغيلها على الخطوط الجديدة المزمع إنشاؤها.



وأشار إلى أن الهيئة لديها 790 جرار، و3200 عربة ركاب، و8500 عربة نقل بضائع، بالإضافة إلى 266 جرار جديد متعاقد عليهم من ضمنهم 110 جرار من شركة جنرال إليكترك الأمريكية، و1300 عربة جديدة ينفذها اتحاد "روسي – مجري".

هنأ المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، الشعب المصري بمناسبة استلام الدفعة الأولى من جرارات القطارات الأمريكية، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بعملية تطوير شاملة للهيئة من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين، وسيكون هناك انتظام لحركة القطارات في السكك الحديد.