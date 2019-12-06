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بعد تصدرها تريند جوجل.. 5 تصريحات مثيرة لهنا الزاهد عن ليلة زفافها على أحمد فهمي

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:16 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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حلت الفنانة الشابة هنا الزاهد وشقيقاتها ضيوفًا مع الإعلامية منى الشاذلي فى برنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة CBC الفضائية.

ويعد هذا أول لقاء لهنا الزاهد بعد زواجها من الفنان أحمد فهمي، حيث روت خلاله بعض المواقف العائلية التى تجمع بين زوجها، وشقيقاتها، وكواليس الزفاف وفترة شهر العسل.

ونجحت الزاهد، بعد ظهورها مع منى الشاذلي في أن تتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرصد "الفجر الفني" 5 تصريحات مثيرة لهنا الزاهد مع زوجها أحمد فهمي..

١- صرحت الفنانة هنا الزاهد، عن يوم فرحها، قائلة: "كنت باردة شوية يوم فرحي كنت حاسة إني مش هتجوز ورايحة أي مناسبة عادية، ولكن اتوترت من لحظة ما لبست فستان الفرح".

٢- وقالت "هنا" أثناء حديثها مع مني الشاذلي "أحمد فهمي كان في حمام السباحة يوم الفرح الصبح، واسمر وصدع يوم الفرح، وجه يوم الفرح وقالي عايز أنام أوي مش قادر، المياه فرهدتني".

٣- كما أشارت إلى أن فستان فرحها تعرض للقطع، قائلة "كنت مبسوطة أوي يوم الفرح، وكنت طالبة من إخواتي إنهم مينزلوش حاجة على السوشيال ميديا من الفرح إلا بعد ما يخلص، واتصدمت لما شوفت إللي نزل من كمية الحاجات، وفستان فرحي اتقطع أول ما دخلت الفرح بس ماحدش حس".

٤- وتحدثت "الزاهد" عن أزمة مرضها خلال شهر عسلها في سنغافورة، إنها فوجئت بكم كبير من المدعوين الذين لا تعرفهم في حفل زفافها.

5- كما كشفت عن ما قاله لها أحمد يوم زفافهما وهو أنه يشعر بالتعب وسيخلد للنوم، الأمر الذي أثار ضحكهم بشدة، حيث أشارت إلى أن السبب وراء ذلك، جلوسه لفترة طويلة على حمام السباحة بالفندق، الأمر الذي أكسبه سمرة، وحالة دوار من الشمس.




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