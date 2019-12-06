Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحمد مرتضي منصور يكشف مفاجأة جديدة بشأن أزمة النقاز

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:51 ص
Advertisements
أحمد مرتضي منصور
أحمد مرتضي منصور
السيد على
Advertisements
أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ان ناديه لايقف على اي شخص او اي لاعب، مشددا ان الفريق الأبيض قد بتعرض لكبوة لكنه لن يسقط بأي حال من الأحوال.

وقال أحمد مرتضي منصور في تصريحات تلفزيونية اليوم:"الأزمة مع حمدي النقاز في طريقها للحل ولكن اذا أراد الرحيل فالنادي لن يمانع ولكن سيتم حفظ حقوق النادي والبحث عن مصلحته في الأزمة.

وكان النقاز قد فسخ تعاقده مع الزمالك بداعي عدم حصوله على راتب آخر 4 شهور له مع الفريق.

وكشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن رغبة اللاعب في العودة من جديد لصفوف القلعة البيضاء والوصول إلى حل مع الإدارة البيضاء بعد صرف المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق في الأيام الماضية.

وأشار إلى أن اللاعب تراجع عن فكرة إبرام عقد جديد له مع الزمالك ولا مانع لديه في الاستمرار مع الفريق بنفس العقد القديم والذي يصل إلى 425 ألف دولار في الموسم الواحد له مع الفريق بدون إجراء أي تغيير مع الفريق.

وجاء قيام الإدارة بصرف جزء من المستحقات المالية ليدفع اللاعب للعودة من جديد إلى الفريق بعدما تيقن من نوايا المجلس في فتح صفحة جديدة وحل المشاكل والأزمات القئمة بالنادي في الوقت الحالي.

وشدد على أنه لم يتلق عروض رسمية حتى الآن من أي فريق حتى الآن من أي نادي والحديث مجرد عروض شفهية فقط وهو ما دفعه للتفكير في البقاء مع الزمالك خاصة أن الظروف الدراسية لنجلته تمنعه من مغادرة مصر في الوقت الحالي.

ويستعد الفريق لمواجهة أول أغسطس الأنجولي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجلس إدارة النادى لاعبي دوري أبطال أفريقيا أحمد مرتضي منصور اليوم أحمد مرتضي منصور الأن أحمد مرتضي منصور

أخبار تهمك

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ حوالي 16 ساعة

هل يقرب تصريح ميسي نجم ليفربول من ارتداء قميص برشلونة؟

منذ ساعة و 6 دقيقة

العروض تنهال على نجم ريال مدريد والنادي يحدد موقفه من رحيله

منذ حوالي 6 ساعات

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة ينقلب على نجمه ويطرده خارج الكامب نو.. وجوارديولا يستقبله!

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس: فايلر يطلب ضم نجم الفراعنة.. وشرط وحيد لرحيل الشناوي.. وموعد مباراة الأهلي والهلال

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. شرط وحيد لرحيل الشناوي عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 23 ساعة

ضربات الموت - ريال مدريد يفقد 3 نجوم أمام برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

مدافع الأهلي يخرج من حسابات فايلر .. والسويسري يطلب ضم حجازي

منذ حوالي 18 ساعة

انفراجة في أزمة النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شوت حصري» Ahly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف plus رابط ماتش الاهلي match live

منذ حوالي 15 ساعة

أخبار برشلونة اليوم:3 مفاجأت سارة للبرسا قبل الكلاسيكو طلب مفاجيء من نجم البلوجرانا وتصريح مثير من ميسي وطرد نجم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر بدون تقطيعAhly

منذ حوالي 7 ساعات

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

مرتضي منصور يعلن انتقال الشناوي لـ"بيراميدز" واستمرار كاسونجو وعبد العزيز

بعد فسخ العقد.. حمدي النقاز يصدم الزمالك بقرار جديد

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

فسخ عقد حمدي النقاز.. تعرف على القصة كاملة

أول رد من حمدي النقاز عقب فسخ تعاقده مع الزمالك

عاجل.. حمدي النقاز يحرج الزمالك من جديد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:21 ص

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

10:51 م

أخبار الأهلي اليوم الخميس: فايلر يطلب ضم نجم الفراعنة.. وشرط وحيد لرحيل الشناوي.. وموعد مباراة الأهلي والهلال

10:22 م

«يلا شوت حصري» Ahly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف plus رابط ماتش الاهلي match live

11:37 ص

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

06:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status