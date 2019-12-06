أحمد مرتضي منصور يكشف مفاجأة جديدة بشأن أزمة النقاز

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ان ناديه لايقف على اي شخص او اي لاعب، مشددا ان الفريق الأبيض قد بتعرض لكبوة لكنه لن يسقط بأي حال من الأحوال.





وقال أحمد مرتضي منصور في تصريحات تلفزيونية اليوم:"الأزمة مع حمدي النقاز في طريقها للحل ولكن اذا أراد الرحيل فالنادي لن يمانع ولكن سيتم حفظ حقوق النادي والبحث عن مصلحته في الأزمة.



