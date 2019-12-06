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بعد كلوب .. المدربون الستة الأسرع وصولاً للفوز رقم 100 في الدوري الإنجليزي

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:43 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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بالخمسة، ضرب ليفربول غريمه وعدوه اللدود إيفرتون في ديربي مدينة ليفربول المعروف بـ "ديربي الميرسيسايد" في المباراة التي أقيمت أول أمس الأربعاء بملعب أنفيلد رود، في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأدت هذه النتيجة للزج بالتوفيز نحو منطقة الخطر، لتضطر إدارة الفريق للتضحية بالمدرب البرتغالي "ماركو سيلفا" الذي تمت إقالته أمس الخميس.

ومن جهة أخرى، واصل ليفربول إنطلاقته الغير مسبوقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، ووصل تجنب الهزيمة في 32 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي في سلسلة هي الأطول في تاريخ النادي.

وحقق المدرب الألماني يورجن كلوب فوزه رقم 100 مع الريدز، منذ وصوله في صيف عام 2015 قادماً من بوروسيا دورتموند، ليصبح ثاني أسرع مدربي البريميرليج وصولاً للفوز رقم 100.

ويوضج لكم هذا التقرير، أسرع ستة مدربين إستطاعوا ملامسة الفوز رقم 100 في الدوري الإنجليزي.

6- كلاودديو رانييري

تولى تدريب تشيلسي في فترة سابقة غير ناجحة، قبل أن يترك الدوري الإنجليزي ويعود للبريميرليج بعد 9 سنوات كاملة، ليشرف على ليستر سيتي، ويحقق المفاجأة المدوية في نفس الموسم بالحصول على لقب الدوري الإنجليزي، وصل رانييري للفوز رقم 100 بعد 187 مباراة.


5- رافائيل بينيتيز

وصل الإسباني للفوز المئوي بعد 181 مباراة، تولى تدريب أندية ليفربول وتشيلسي في فترة قصيرة ثم نيوكاسل يونايتد، حصد لقبي دوري أبطال أوروبا وكأس إنجلترا مع الريدز، والدوري الأوروبي مع تشيلسي.


4- أرسين فينجر

صاحب الـ 22 موسماً مع أرسنال، حقق العديد من الإنجازات مع الفريق اللندني، وصل للفوز رقم 100 في مسيرته عقب 179 مباراة.


3- السير أليكس فيرجسون

ليس مستغرباً وجود السير أليكس فيرجسون في تلك القائمة، صاحب نهضة مانشستر يونايتد الحقيقة، ومنذ رحيله في عام 2013 والفريق لم يعد كما كان، إحتاج لـ 162 مباراة لتحقيق الفوز رقم 100.


2- يورجن كلوب

تولى تدريب الفريق في أكتوبر من عام 2015، وبعد 159 مباراة مع الريدز، وصل كلوب للفوز رقم 100 في فوز فريقه في ديربي الميرسيسايد الأربعاء الماضي.


1- جوزيه مورينيو

يشرف البرتغالي على ثالث فريق له في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو نادي توتنهام، حيث تولى نادي تشيلسي في ولايتين، ثم تجربة غير ناجحة مع مانشستر يونايتد.

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يورجن كلوب مورينيو اليوم الدوري الإندجليزي 208

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