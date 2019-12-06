الأرصاد الجوية توجه نصائح مهمة للمواطنين بشأن فصل الشتاء (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن فصل الشتاء لم يبدأ بعد، مؤكدا أنه سيبدأ رسميًا في 21 ديسمبر الجاري.

وأشار "شاهين" خلال لقاء خاص على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن فصل الخريف هذا العام اختلف فى عدة أشياء منها؛ استقرار درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام، ما جعل المواطنين يقولون ان الشتاء تأخر.

وأوضح أن المعدلات المناخية فى مصر مستقرة منذ 50 عاما ماضية فى هذا الوقت من العام، مشيرًا إلى أن فصل الخريف يعتبر فترة انتقالية بين فصلي الصيف والشتاء، ولذلك يمتاز بتفاوت في درجات الحرارة بين العظمى والصغرى.

ووجه "شاهين" عدة نصائح للمواطنين، أولها ضرورة متابعة النشرات الجوية صباحا او مساء للاستعداد ومعرفة طقس اليوم التالي للوقاية من نزلات البرد، وطالبهم بارتداء الملابس الثقيلة في الساعات الأولى من الصباح وفترات ما بعد غروب الشمس، مشيرا إلى أن درجات الحرارة متفاوتة بشكل كبير بفارق يصل إلى 10 درجات.