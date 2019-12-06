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هل يقرب تصريح ميسي نجم ليفربول من ارتداء قميص برشلونة؟

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:33 ص
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ميسي
ميسي
حسام مجدي
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أدلى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني بتصريحات نارية عن واحد من نجوم نادي ليفربول الإنجليزي.

ميسي يبدي حزنه من مركز ماني في تصويت الكرة الذهبية

وأكد ميسي على استياءه على المركز الذي حصل عليه السنغالي ساديو ماني نجم نادي ليفربول في تصويت الكرة الذهبية "بالون دور" لهذا العام 2019.

يذكر أن ميسي كان قد حصد جائزة الكرة الذهبية يوم الإثنين الماذي للمرة السادسة في تاريخه بينما حصل ماني على المركز الرابع في التصويت للجائزة.

تعليق ميسي على مركز ماني في تصويت الكرة الذهبية

وقال ليونيل ميسي في تصريحات صحفية تعليقها على مركز ماني في تصويت الكرة الذهبية: "من العار أن نرى ماني في المركز الرابع، لكنني أعتقد أنه كان هناك الكثير من اللاعبين الكبار هذا العام، لهذا السبب كان من الصعب الاختيار".

وتابع ليونيل: "لقد قدم ماني عامًا رائعًا، ليفربول بأكمله كان ممتازا أيضًا، لهذا السبب اخترته".

وأنهى ليونيل ميسي تصريحاته قائلا: "أكرر، كان هناك الكثير من اللاعبين الرائعين هذا العام، لذا كان الاختيار صعبًا".

مشاركات ساديو ماني مع ليفربول هذا الموسم

وقد شارك ساديو ماني في 21 مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 13 هدف وصنع 4 أهداف آخرين.

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