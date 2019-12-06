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موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:31 ص
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الزمالك
الزمالك
علاء خليف
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يستضيف ستاد "السلام" مساء يوم السبت 7 ديسمبر الجاري، مواجهة قوية تجمع بين الزمالك وأول أغسطس الأنجولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعثر فريقي الزمالك وأول أغسطس في لقاء الجولة الأولي من دور المجموعات الإفريقي، حيث خسر الفارس الأبيض أمام مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0، مما دفع إدارة القلعة البيضاء لإتخاذ قرارًا بإقالة الصربي "ميتشو" مدرب الفريق وتعيين جهاز فني جديد للفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بينما تعادل بطل أنجولا على ملعبه مع فريق زيسكو يونايتد 1-1.

ترتيب مجموعة الزمالك قبل لقاء أول أغسطس:

يتصدر فريق مازيمبي الكونغولي جدول ترتيب المجموعة الأولي في دوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط، ويأتي خلفه زيسكو يونايتد الزامبي، وأول أغسطس الأنجولي ويمتلك كل منهما نقطة وحيدة، بينما يتذيل الزمالك ترتيب المجموعة بدون نقاط.

موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس في دوري الأبطال:

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراة الزمالك ضد أول أغسطس الأنجولي يوم السبت الموافق السابع من شهر ديسمبر الجاري، على ستاد السلام، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبوظبي، ومن المنتظر أن يحضر المباراة 15 ألف مشجع بعد حصول إدارة القلعة البيضاء على الموافقات الأمنية اللازمة.

باتريس كارتيرون في مهمة إفريقية صعبة مع الزمالك:

المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون والذي تولي القيادة الفنية للزمالك منذ أيام قليلة يتطلع لتحقيق انتصارا افريقيا على حساب فريق أول أغسطس الأنجولي وحصد أول 3 نقاط للفريق في دور المجموعات الإفريقي، ويتسلح "باتريس" بالروح المعنوية المرتفعة للاعبيه بعد تجاوز الشرقية بنتيجة 3 -1 والتأهل لدور الـ16 بكأس مصر، ويأمل في مواصلة الانتصارات بالفوز على بطل أنجولا مساء السبت.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك × أول أغسطس الأنجولي:

يمكنكم متابعة البث التليفزيوني لمباراة الزمالك ضد أول أغسطس بطل أنجولا يوم السبت عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية المشفرة، حيث ستذاع المباراة على قناة BEIN SPORTS HD 7 بتعليق عربي مميز، ويسبق المباراة استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الساحرة المستديرة لتحليل المباراة فنيًا، ويوفر موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر لمباريات دوري أبطال إفريقيا بجودة فائقة وبدون تقطيع.

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