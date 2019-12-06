هنا الزهد تخطف 'التريند'.. بعد ظهورها مع منى الشاذلي

آخر أعمالها





"الواد سيد الشحات" من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك معاهم فى البطولة محمد عبد الرحمن.



هنا الزاهد

من مواليد 5 يناير 1994، بدأت مشوارها المهني في الإعلانات قبل أن تدخل عالم التمثيل، وكان أول عمل فنى لها في مسلسل "فرق توقيت"، ثم ظهرت في فيلمها الأول "خطة جيمي"عام 2014، ثم بعد ذلك انطلقت فى مجال التمثيل وقدمت العديد من الأعمال الفنية.





يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد، مسلسل "الواد سيد الشحات"،وتدور أحداثه حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه.