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هنا الزهد تخطف 'التريند'.. بعد ظهورها مع منى الشاذلي

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:43 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تصدرت الفنانة هنا الزاهد، مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي، فى برنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة CBC الفضائية.

ويأتي هذا اللقاء بعد نحو شهرين من زفاف هنا على الفنان أحمد فهمي، وروت هنا خلال الحوار كواليس الزفاف وفترة شهر العسل، والمواقف العائلية الطريفة التى تجمع زوجها بشقيقاتها.

آخر أعمالها
يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد، مسلسل "الواد سيد الشحات"،وتدور أحداثه حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه.

"الواد سيد الشحات" من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك معاهم فى البطولة محمد عبد الرحمن.

هنا الزاهد
من مواليد 5 يناير 1994، بدأت مشوارها المهني في الإعلانات قبل أن تدخل عالم التمثيل، وكان أول عمل فنى لها في مسلسل "فرق توقيت"، ثم ظهرت في فيلمها الأول "خطة جيمي"عام 2014، ثم بعد ذلك انطلقت فى مجال التمثيل وقدمت العديد من الأعمال الفنية.

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