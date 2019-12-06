بعد نجاح حفلها بموسم الرياض.. أنغام تتصدر تريند تويتر





تصدرت الفنانة أنغام، قائمة مؤشرات تريند بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" وذلك بعد نجاح حفلها بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، الذي أحيته أمس الخميس.





أنغام، قدمت باقة من أجمل أعمالها الغنائية الحديثة والقديمة خلال الحفل، كما شهد الحفل اقبالا كبيرًا من قبل الجمهور، كما شاركت أيضا النجمة نوال الزغبي، في الحفل.





موسم الرياض

الجدير بالذكر أنَّ موسم الرياض شهد حالة من الرواج، و الإقبال الجماهيري الكبير، منذ بدء فاعلياته يوم11 أكتوبر الماضي، ويستمر موسم إلى نهاية شهر يناير القادم لعام 2020، وشهد موسم الرياض حفلات عديدة لكبار النجوم في الوطن العربي منهم : محمد رمضان، عمرو دياب، عمرو مصطفى، شيرين عبد الوهاب، ديانا حداد، أصالة، تامر حسني، نانسي عجرم، تامر عاشور، عاصي الحلاني، رامي صبري، نجوي كرم، صابر الرباعي، حسين الجسمي.





آخر أعمالها

يشار إلى أن أخر أعمال الفنانة أنغام، ألبوم "حالة خاصة جدا" والذي حقق نجاح كبير بعد طرحه بساعات قليلة، حيث ضم الألبوم 14 أغنية وتعاونت في الألبوم مع أكبر الشعراء والملحنين في مصر، على رأسهم زوجها الموزع أحمد إبراهيم.