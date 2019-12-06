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صدمة قوية في ريال مدريد بسبب ثنائي الفريق

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:16 ص
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لاعبي ريال مدريد
لاعبي ريال مدريد
حسام مجدي
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تلقى نادي ريال مدريد الإسباني ضربة قوية وصادمة بسبب ثنائي الفريق قبل المباراة القادمة في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

تأكد غياب هازاد عن مباراة ريال مدريد القادمة

وأكدت التقارير الصحفية الإسبانية أن البلجيكي إيدين هازارد نجم نادي ريال مدريد لن يلحق بمباراة الفريق القادمة بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي كان قد تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان الماضية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

صدمة جديده في ريال مدريد

وأعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي تعرض البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر للفريق إلى إصابة هو الأخر لينضم إلى مستشفى النادي.

وأكد نادي ريال مدردي في بيانه أن مارسيلو يعاني من إصابة في ربلة الساق "السمانة" وسيغيب عن مباراة الكلاسيكو ضد نادي برشلونة في بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي إسبانيول الإسباني غدا السبت 7 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ترتيب نادي ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني

ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 31 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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