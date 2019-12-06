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بعد حصولها على أهم جائزتين beaworld.. مدير خدمة العملاء بشركة سينرجي: مبروك لمصر كلها

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:44 ص
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شركة سينرجي
شركة سينرجي
كساب أحمد
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علق محمد أبو العنين، مدير إدارة خدمة العملاء بشركة سينرجي، على حصول "سينرجي" على أهم جائزتين بـ BeaWorld لأهم الأحداث الرياضية والأكثر إبداعا في العالم، بعد تنظيمها حفل افتتاح و اختتام بطولة الأمم الإفريقية، قائلًا: "مبروك لمصر كلها، وهذه الجوائز تأتي لتكليل مجهودات العاملين بالشركة، رغم أن توقيت إعداد حفل البطولة حدث في وقت قصير".

وتابع "أبو العنين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، مساء الخميس، أن قطاع الفعاليات الاحتفالية أصبح قطاع استثماري مهم، ومصدر اقتصادي لدول كبيرة مثل دبي، مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالية تقام على مستوى دولي، وتشارك فيها الجهاد التي لها باع في تنظيم الاحتفالات الرياضية في دول مختلفة. 

ولفت إلى أن المنافسة كانت شرسة من قبل شركات دولية عظمية، معقبًا:" الحمد لله حصلنا على المركز الثاني على مستوى الأحداث الرياضية، والمركز الأول على مستوى اختيار الجمهور".
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