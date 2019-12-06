"الرئيس قالي صوتك حلو أوي".. "أم كلثوم ذوي الاحتياجات" تكشف تفاصيل لقائها بالسيسي (فيديو)





وتحدثت عن لقائها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة : "إحساسي ميتوصفش لما غنيت أمام الرئيس السيسي، وطلبت منه يسمع صوتي قالي ده أنا اللي نفسي أسمع صوتك، وقالي صوتك حلو أوي ومن الفرحة معرفتش أرد عليه".





قالت هديل ماجد، الشهيرة بأم كلثوم، من ذوي الاحتياجات الخاصة، إنها تخرجت من كلية الآداب قسم الفلسفة، لافتة إلى أنها بدأت تغني منذ سن 11 سنة، وكانت وقتها في المرحلة الإعدادية.وأضافت "ماجد"، خلال حوارها مع برنامج "مصر النهارده"، المذاع على قناة مصر الأولى، مساء الخميس، أنها أثناء المرحلة الثانوية التحقت بكلية التربية الموسيقية دراسات حرة غناء.وتابعت، أنها اجتازت في اختبارات القدرات لكلية التربية الموسيقية بنجاح، ولكن البعض نصحها بالدراسة النظرية ولذلك التحقت بكلية الآداب، وبعدها التحقت بالملتقى الدولي لفنون ذوي الاحتياجات الخاصة، وحصلت على جائزة سيد مكاوي للغناء الدولي، بالإضافة إلى تكريمها في مؤتمرات دولية.