أستاذ تخطيط عمراني: مدينة العلمين الجديدة قطب له جاذبية

قال الدكتور إسماعيل الشيمي، أستاذ التخطيط العمراني، إن مدينة العلمين الجديدة تمثل نهضة عمرانة غر مسبوقة في تاريخ مصر، وبمثابة طفرة عمرانية في الثقافة والعمران، منوهًا بأن حضارة الأمم تقاس بمثل تلك الأعمال والمشروعات.



وأشار "الشيمي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن مصر الآن تحت بؤرة اهتمام العالم بما تشهده الدولة من طفرة في حركة العمران، وهو ما يؤكد أن هناك أمن وأمان واستقرار في الدولة.



وأضاف أن كل الدول ترى مصر نجم ساطع في سماء العالم المتقدم، حيث ترتقي مصر بمثل تلك المدن في سلم التحضر، معتبرا أن مدينة العلمين قطب جاذب ذو جابية وحيثية يستقطب السكان والاستثمار وحركة السياحة، وهى كلها أمور إيجابية.

