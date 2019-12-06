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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الخامسة عشرة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:45 ص
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لاكازيت
لاكازيت
عبدالقادر عرابي
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إنتهت اليوم الجمعة، مواجهات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بهزيمة أرسنال أمام ضيفه برايتون بهدفين مقابل هدف، وهزيمة شيفيلد يونايتد على ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد.

ولم تشهد الجولة أي جديد على مستوى أندية رباعي الصدارة، حيث تغلب ليفربول على إيفرتون ببخماسية مقابل هدفين في ديربي مدرينة ليفربول، مما تسبب في إقالة المدير الفني البرتغالي للفريق "ماركو سيلفا".

كما واصل ليستر سيتي إنطلاقته التاريخية، وفاز على واتفورد بهدفين نظيفين، وحقق تشيلسي فوزاً صعباً على ضيفه أستون فيلا بهدفين مقابل هدف، فيما سحق مانشستر ستي مضيفه بيرنلي برباعية مقابل هدف.

ماذا فعل هدافو الدوري الإنجليزي في الجولة 15 ؟

واصل جيمي فاردي تربعه على عرش هدافي البريميرليج بهدفه في مرمى واتفورد بملعب كينج باور، وسجل الإنجليزي الشاب تامي أبراهام العائد من الإصابة هدفاً في مرمى أستون فيلا.

فيما صام الجابوني بيير إيمريك أوبامانج عن التهديف، حيث سجل الفرنسي أليكسندر لاكازيت هدف فريقه الوحيد في خسارته أمام برايتون بهدفين مقابل هدف بملعب الإمارات.

وفي ظل غياب الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي منذ جولتين بسبب الإصابة، عادل الثنائي ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد وساديو ماني لاعب ليفربول رصيده من الأهداف، بفضل ثناية الأول في توتنهام بملعب أولد ترافورد، وهدف الثاني في خماسية فريقه ضد إيفرتون بملعب أنفيلد.

وعاد الدولي الفنلندي تيمو بوكي مهاجم نوريتش سيتي للتهديف مرة أخرى بهدفه في شباك ساوثهامبتون، في المواجهة التي خسرها فريقه بهدفين مقابل هدف أحدهما لداني إينجز الذي ظهر في ترتيب الهدافين.

وغاب الثنائي الدولي رحيم ستيرلنج لاعب مانشستر سيتي وهاري كين نجم توتنهام هوتسبيرز عن التسجيل في تلك الجولة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الخامسة عشرة

1- جيمي فاردي (ليستر سيتي) 14 هدفاً
2- تامي أبراهام (تشيلسي) 11 هدفاً
3- بيير إيمريك أوباميانج (أرسنال) 10 أهداف
4- سيرخيو أجويرو (مانشستر سيتي) 9 أهداف
5- ساديو ماني (ليفربول) 9 أهداف
6- ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) 9 أهداف
7- رحيم ستيرلنج (مانشستر سيتي) 8 أهداف
8- تيمو بوكي (نوريتش سيتي) 8 أهداف
9- داني إينجز (ساوثهامبتون) 8 أهداف.

ترتيب صاني الأهداف بعد الجولة 15

1- كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) 9 تمريرات
2- هيونج سونج مين (توتنهام) 6 تمريرات
3- ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) 6 تمريرات
4- دافيد سيلفا (مانشستر سيتي) 6 تمريرات
5- أندي روبيرستون (ليفربول) 5 تمريرات.
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