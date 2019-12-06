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"أمطار ورياح وشبورة".. تعرف على طقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 2019/12/6

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:43 ص
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بوابة الفجر
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانا، بشأن طقس اليوم الجمعة، 6 ديسمبر 2019، أشارت فيه إلى أنه يسود طقس مائل للدافئ السواحل الشمالية دافئ على كافه الأنحاء نهاراً بارد ليلاً وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال شرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط علي جنوب سيناء والسواحل الغربية كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا.

أما عن حالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر، إلى مترين، أما حالة البحر الأحمر فهي معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية كالأتي:

القاهرة 14 23

شبين الكوم 14 22

طنطا 14 22

دمنهور 15 22

الإسكندرية 15 23

بلطيم 15 22

مطروح 11 21

السلوم 09 21

سيوة 09 21

بورسعيد 17 21

دمياط 16 21

الزقازيق 15 24

الإسماعيلية 14 23

السويس 14 23

العريش 15 21       

رفح 15 20

رأس سدر 13 23

نخل 05 19

نويبع 17 22

طابا 08 19  

كاترين 03 17

الطور 14 23         

شرم الشيخ 17 23   

الغردقة 19 25

مرسى علم 19 27

الفيوم 14 23

بني سويف 14 23

المنيا 13 22

أسيوط 11 23

سوهاج 12 24

قنا 13 25

الأقصر 10 28       

أسوان 11 28         

أبوسمبل 13 27      

الوادي الجديد 15 26

شلاتين 15 29

أبو رماد 16 26      

حلايب 17 25

رأس حدربة 16 26
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