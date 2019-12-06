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أهداف مباراة - آرسنال 1 × 2 برايتون | الدوري الإنجليزي

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:34 ص
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أرسنال وبرايتون
أرسنال وبرايتون
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ألحق نادي برايتون هزيمة جديدة بنادي أرسنال، الذي واصل نتائجه السلبية، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الإمارات  بهدفين مقابل هدف وأُقيم اللقاء، مساء الخميس في ختام منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.

وظهر فريق شمال لندن،  بدون أي شكل أو تخطيط تكتيكي على الصعيدين الهجومي والدفاعي، ليُمنى بهزيمة جديدة تُجمد رصيده عند النقطة التاسعة عشر في المركز العاشر، في الوقت الذي ارتقى فيه برايتون إلى المركز الرابع عشر ووصل رصيده إلى 18 نقطة.

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